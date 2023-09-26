У РФ син Кадирова побив людину у в'язниці: в єдиноборствах йому підсуджували

Адам та Рамзан Кадирови. Фото: Google

Син глави Чечні Рамзан Кадиров опублікував відео, на якому його син Адам бив у СІЗО Микиту Журавля. Потерпілий перебуває у слідчому ізоляторі у справі про спалення Корану.

Кадиров-старший похвалив сина за напад на беззахисну людину.

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Адам Кадиров побив Журавльова. Фото: скріншот

Кадиров-молодший у єдиноборствах не зміг, а в СІЗО зміг

Після інциденту з Журавльовим про плювання на російські закони заговорили лише правозахисники та ліберали. Представники журналістсько-пропагандистських кіл вирішили про цю ситуацію не згадувати.

15-річний Адам виявив навички ударної техніки не просто так. Цей син Кадирова займався боксом і MMA, поки не став посміховиськом у самій Росії.

В одному з поєдинком юний боксер Аслан Біттіров бив Кадирова-молодшого, поки суддя на рівному місці почав відраховувати нокдаун Біттірову, який навіть не похитнувся. Потім його команда викинула білий рушник, щоби їх не покарали люди Кадирова.

У ще одному поєдинку суперник Адама не намагався навіть руки викидати у бік Кадирова, а після першого пропущеного удару по корпусу опустився на коліно та дочекався рахунку "10".

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