Де Росси объяснил, почему отказывается критиковать игру Довбика

В Роме довольны Довбиком несмотря на отсутствие голов — детали
Форвард сборной Украины Артем Довбик не успел забить гол в официальных матчах за итальянскую "Рому". Однако главный тренер команды Даниэле Де Росси не спешит критиковать футболиста.
Де Росси доволен работой Довбика на поле, сообщает Tutto Mercato.
В третьем туре чемпионата Италии по футболу "Рома" и "Ювентус" сыграли вничью со счетом 0:0. Артем Довбик снова ушел с поля без забитого гола. Главный тренер риской команды поблагодарил украинского футболиста за самоотдачу на поле.
Что Де Росси сказал о Довбике
Наставник "волков" напомнил, что "джалоросси" противостояли одной из лучших команд Италии. Де Росси положительно оценил работу Довбика на поле и заявил, что форвард выполнил большой объем работы и помогал партнерам как в атаке, так и в обороне.
"Это не Довбик не сумел забить. Это у нас не получилось создать для Артема такие условия, чтобы он сумел отличиться. Мы должны поработать над реализацией моментов. А Довбик еще будет забивать. Это уникальный форвард, очень сильный футболист", — объяснил Де Росси.
Главный тренер "Ромы" недоволен тем, что его команда играла медленно, у нее не получалось регулярно выходить из обороны в атаку. При этом Де Росси считает, что его подопечные близки к тому, чтобы демонстрировать сбалансированный футбол. Он не сомневается в будущих успехах "Ромы".
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