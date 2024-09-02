Де Россі пояснив, чому відмовляється критикувати гру Довбика

Артем Довбик на тренуванні. Фото: instagram.com/officialasroma/

Форвард збірної України Артем Довбик не встиг забити гол в офіційних матчах за італійську "Рому". Проте головний тренер команди Даніеле Де Россі не поспішає критикувати футболіста.

Де Россі задоволений роботою Довбика на полі, повідомляє Tutto Mercato.

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У третьому турі чемпіонату Італії з футболу "Рома" та "Ювентус" зіграли внічию з рахунком 0:0. Артем Довбик знову пішов із поля без забитого гола. Головний тренер ризиком команди подякував українському футболісту за самовіддачу на полі.

Даніеле Де Россі керує грою команди. Фото: instagram.com/officialasroma/

Що Де Россі сказав про Довбика

Наставник "вовків" нагадав, що "джалоросі" протистояли одній із найкращих команд Італії. Де Россі позитивно оцінив роботу Довбика на полі та заявив, що форвард виконав великий обсяг роботи та допомагав партнерам як в атаці, так і в обороні.

"Це не Довбик не зумів забити. Це нам не вдалося створити для Артема такі умови, щоб він зумів відзначитися. Ми повинні попрацювати над реалізацією моментів. А Довбик ще забиватиме. Це унікальний форвард, дуже сильний футболіст", — пояснив Де Россі.

Артем Довбик в Італії. Фото: instagram.com/officialasroma/

Головний тренер "Роми" незадоволений тим, що його команда грала повільно, їй не вдавалося регулярно виходити з оборони в атаку. При цьому Де Россі вважає, що його підопічні близькі до того, щоби демонструвати збалансований футбол. Він не сумнівається у майбутніх успіхах "Роми".

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