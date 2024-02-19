В России обвалилась крыша на спортивной базе, где тренируются сборные РФ

Обрушенная крыша спортивной базы в Новогорске. Фото: скриншот

В России обвалилась крыша на одной из основных спортивных баз по подготовке сборных страны. Случился коллапс в ночь на 19 февраля.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства спорта Российской Федерации.

Что случилось в "российской Швейцарии"

В городе Новогорск, который в России любят называть уголком "Швейцарии", обвалилась крыша в здании с бассейном для синхронного плавания.

Поскольку инцидент произошел ночью, то пострадавших нет. Сейчас в здании проводятся аварийные работы.

Дизайнерский потолок тренировочной базы до обвала. Фото: german.china.org.cn

Отметим, что для сборных России по различным видам спорта Новогорск является одной из основных спортивных баз. Поэтому комплекс имеет федеральный статус.

"На федеральной базе в Новогорске ночью обвалилась крыша в здании с бассейном для синхронного плавания. Пострадавших нет. Оперативно вызваны аварийные службы, проводятся необходимые аварийные работы. Угрозы здоровью и жизни спортсменам и персоналу базы нет", — говорится в сообщении властей.

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