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У Росії обвалився дах на спортивній базі, де тренуються збірні РФ

19 лютого 2024 14:29
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Агабекян Карен
редактор
У Росії обвалився дах на спортивній базі, де тренуються збірні РФ
Обвалений дах спортивної бази у Новогірську. Фото: скриншот
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У Росії обвалився дах на одній із основних спортивних баз із підготовки збірних країни. Стався колапс у ніч на 19 лютого.

Про це повідомила пресслужба Міністерства спорту Російської Федерації.

Що трапилося в "російській Швейцарії"

У місті Новогірськ, яке в Росії люблять називати куточком "Швейцарії", обвалився дах у будівлі з басейном для синхронного плавання.

Оскільки інцидент стався вночі, постраждалих немає. Наразі у будівлі проводяться аварійні роботи.

Новогірськ
Дизайнерська стеля тренувальної бази до обвалу. Фото: german.china.org.cn

Зазначимо, що для збірних Росії з різних видів спорту Новогірськ одна із основних спортивних баз. Тому комплекс має федеральний статус.

"На федеральній базі в Новогірську вночі обвалився дах у будівлі з басейном для синхронного плавання. Постраждалих немає. Оперативно викликані аварійні служби, проводяться необхідні аварійні роботи. Загрози здоров'ю та життю спортсменам та персоналу бази немає", — йдеться у повідомленні влади.

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НП
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Росія
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