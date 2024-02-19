У Росії обвалився дах на спортивній базі, де тренуються збірні РФ
У Росії обвалився дах на одній із основних спортивних баз із підготовки збірних країни. Стався колапс у ніч на 19 лютого.
Про це повідомила пресслужба Міністерства спорту Російської Федерації.
Що трапилося в "російській Швейцарії"
У місті Новогірськ, яке в Росії люблять називати куточком "Швейцарії", обвалився дах у будівлі з басейном для синхронного плавання.
Оскільки інцидент стався вночі, постраждалих немає. Наразі у будівлі проводяться аварійні роботи.
Зазначимо, що для збірних Росії з різних видів спорту Новогірськ одна із основних спортивних баз. Тому комплекс має федеральний статус.
"На федеральній базі в Новогірську вночі обвалився дах у будівлі з басейном для синхронного плавання. Постраждалих немає. Оперативно викликані аварійні служби, проводяться необхідні аварійні роботи. Загрози здоров'ю та життю спортсменам та персоналу бази немає", — йдеться у повідомленні влади.
Нагадаємо, Трубін зацікавив три відомі клуби — готується трансфер.
"Челсі" вирішив продати Мудрика.
Зінченко піде з "Арсеналу" наприкінці сезону — на українця претендують два клуби.
Судаков іде із "Шахтаря" — відомий новий претендент на українця.
Олександр та Катерина Усики охрестили доньку Марію у Києві.
Читайте Новини.LIVE!