Российский пловец Пуляев утонул во время триатлона IRONSTAR

Андрей Пуляев во время турнира. Фото: росСМИ

В России зафиксирован очередной смертельный случай во время соревнований по триатлону. В Нижнем Новгороде на старте IRONSTAR 113 скончался участник Андрей Пуляев.

Спортсмену стало плохо во время финальных метров заплыва на открытой воде, сообщают российские СМИ.

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Андрея Пуляева достали из воды и передали медикам, дежурившим на фестивале. Несмотря на оказанную помощь, спортсмен скончался. Дистанция водного этапа составляла 1,93 километра. Помимо этого, участникам предстояло проехать 88 км на велосипеде и пробежать 21 км. Всего в мероприятии участвовали более 300 человек.

Андрей Пуляев на дистанции. Фото: росСМИ

Не первая спортивная трагедия в РФ

Смерть Пуляева стала третьим подобным случаем за лето на территории России. Все они произошли во время водных этапов соревнований, что вызывает вопросы к безопасности и организации стартов.

Погибший выступал в категории 40–44 года и ранее занимался зимним плаванием. Участвовал в соревнованиях Федерации зимнего плавания России и имел титулы на национальном уровне.

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