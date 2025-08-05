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Главная Спорт В России утонул чемпион по плаванию

В России утонул чемпион по плаванию

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2025 10:01
Российский пловец Пуляев утонул во время триатлона IRONSTAR
Андрей Пуляев во время турнира. Фото: росСМИ

В России зафиксирован очередной смертельный случай во время соревнований по триатлону. В Нижнем Новгороде на старте IRONSTAR 113 скончался участник Андрей Пуляев. 

Спортсмену стало плохо во время финальных метров заплыва на открытой воде, сообщают российские СМИ.

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Андрея Пуляева достали из воды и передали медикам, дежурившим на фестивале. Несмотря на оказанную помощь, спортсмен скончался. Дистанция водного этапа составляла 1,93 километра. Помимо этого, участникам предстояло проехать 88 км на велосипеде и пробежать 21 км. Всего в мероприятии участвовали более 300 человек.

Андрей Пуляев
Андрей Пуляев на дистанции. Фото: росСМИ

Не первая спортивная трагедия в РФ

Смерть Пуляева стала третьим подобным случаем за лето на территории России. Все они произошли во время водных этапов соревнований, что вызывает вопросы к безопасности и организации стартов.

Погибший выступал в категории 40–44 года и ранее занимался зимним плаванием. Участвовал в соревнованиях Федерации зимнего плавания России и имел титулы на национальном уровне. 

Напомним, форвард "Олимпиакоса" Роман Яремчук заинтересовал немецкий клуб, который ищет замену своей звезде. 

Александр Усик может дебютировать в ММА, бывший промоутер боксера назвал причину такого решения. 

Хосеп Гвардиола не смог спасти свой брак, он близок к разводу с супругой. 

Марта Костюк из-за травмы не сумела обыграть бывшую россиянку и снялась с престижного турнира. 

спорт плавание Россия российские спортсмены триатлон
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
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