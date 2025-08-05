Російський плавець Пуляєв потонув під час тріатлону IRONSTAR

Андрій Пуляєв під час турніру. Фото: росЗМІ

У Росії зафіксовано черговий смертельний випадок під час змагань із триатлону. У Нижньому Новгороді на старті IRONSTAR 113 помер учасник Андрій Пуляєв.

Спортсмену стало зле під час фінальних метрів запливу на відкритій воді, повідомляють російські ЗМІ.

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Андрія Пуляєва дістали з води та передали медикам, які чергували на фестивалі. Попри надану допомогу, спортсмен помер. Дистанція водного етапу становила 1,93 кілометра. Крім цього, учасники мали проїхати 88 км на велосипеді та пробігти 21 км. Загалом у заході брали участь понад 300 осіб.

Андрій Пуляєв на дистанції. Фото: росЗМІ

Не перша спортивна трагедія у РФ

Смерть Пуляєва стала третім подібним випадком за літо на території Росії. Усі вони сталися під час водних етапів змагань, що викликає питання до безпеки та організації стартів.

Загиблий виступав у категорії 40-44 роки й раніше займався зимовим плаванням. Брав участь у змаганнях Федерації зимового плавання Росії та мав титули на національному рівні.

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