В России арестовали колумбийского футболиста: вместо контракта его могут посадить в тюрьму
В России задержали колумбийского футболиста за контрабанду. Теперь ему грозит до семи лет тюрьмы.
Telegram-канал Mash первым сообщил, что футболист бразильского "Интернасьонала" пытался ввести запрещенное ювелирное изделие.
Отмечается, что футболист ехал на просмотр в один из топовых российских клубов.
Колумбийский футболист-контрабандист
Инцидент с 22-летним колумбийским футболистом "бразильского "Интернасьонала" Кастильо Валенсией Эдьером Альфредо случился в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге.
Задержанный пытался провезти в Россию золотое колье стоимостью более 20 тысяч долларов.
Прилетевший рейсом из Стамбула футболист сообщил, что вез колье для своего друга.
Специалисты оценили драгоценность в 20,4 тысяч долларов. Также они обнаружили в нем стратегические драгоценные материалы, которые нельзя перевозить через границу.
По информации российского портала Sport24, в бразильском "Интернасьонале" не знают такого футболиста.
Эдьера Альфредо Кастильо Валенсию журналисты нашли в составе колумбийского любительского клуба "Интернасьонал" из чемпионата Боготы.
Напомним, сборная Украины получила дисквалификацию: за что наказали.
Ребров вернулся в "Динамо": что известно.
Цыганков заинтересовал известный клуб: когда может состояться трансфер.
"Динамо" может продать одного из ветеранов: о ком идет речь.