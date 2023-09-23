В России арестовали колумбийского футболиста: вместо контракта его могут посадить в тюрьму

В России арестовали футболиста. Фото: Google

В России задержали колумбийского футболиста за контрабанду. Теперь ему грозит до семи лет тюрьмы.

Telegram-канал Mash первым сообщил, что футболист бразильского "Интернасьонала" пытался ввести запрещенное ювелирное изделие.

Читайте также:

Отмечается, что футболист ехал на просмотр в один из топовых российских клубов.

Контрабандное колье. Фото: Telegram-канал Mash

Колумбийский футболист-контрабандист

Инцидент с 22-летним колумбийским футболистом "бразильского "Интернасьонала" Кастильо Валенсией Эдьером Альфредо случился в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге.

Задержанный пытался провезти в Россию золотое колье стоимостью более 20 тысяч долларов.

Прилетевший рейсом из Стамбула футболист сообщил, что вез колье для своего друга.

Задержанный Эдьер Альфредо Кастильо Валенсия. Фото: Telegram-канал Mash

Специалисты оценили драгоценность в 20,4 тысяч долларов. Также они обнаружили в нем стратегические драгоценные материалы, которые нельзя перевозить через границу.

По информации российского портала Sport24, в бразильском "Интернасьонале" не знают такого футболиста.

Эдьера Альфредо Кастильо Валенсию журналисты нашли в составе колумбийского любительского клуба "Интернасьонал" из чемпионата Боготы.

Напомним, сборная Украины получила дисквалификацию: за что наказали.

Ребров вернулся в "Динамо": что известно.

Цыганков заинтересовал известный клуб: когда может состояться трансфер.

"Динамо" может продать одного из ветеранов: о ком идет речь.