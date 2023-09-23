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В России арестовали колумбийского футболиста: вместо контракта его могут посадить в тюрьму

23 сентября 2023 13:46
обновлено: 13:45
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Агабекян Карен
редактор
В России арестовали колумбийского футболиста: вместо контракта его могут посадить в тюрьму
В России арестовали футболиста. Фото: Google
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В России задержали колумбийского футболиста за контрабанду. Теперь ему грозит до семи лет тюрьмы.

Telegram-канал Mash первым сообщил, что футболист бразильского "Интернасьонала" пытался ввести запрещенное ювелирное изделие.

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В России арестовали футболиста
Контрабандное колье. Фото: Telegram-канал Mash

Колумбийский футболист-контрабандист

Инцидент с 22-летним колумбийским футболистом "бразильского "Интернасьонала" Кастильо Валенсией Эдьером Альфредо случился в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге.

Задержанный пытался провезти в Россию золотое колье стоимостью более 20 тысяч долларов.

Прилетевший рейсом из Стамбула футболист сообщил, что вез колье для своего друга.

Задержанный Эдьер Альфредо Кастильо Валенсия. Фото: Telegram-канал Mash

Специалисты оценили драгоценность в 20,4 тысяч долларов. Также они обнаружили в нем стратегические драгоценные материалы, которые нельзя перевозить через границу.

По информации российского портала Sport24, в бразильском "Интернасьонале" не знают такого футболиста.

Эдьера Альфредо Кастильо Валенсию журналисты нашли в составе колумбийского любительского клуба "Интернасьонал" из чемпионата Боготы.

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