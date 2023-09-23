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У Росії заарештували колумбійського футболіста: замість контракту його можуть посадити до в'язниці

23 вересня 2023 13:46
оновлено: 13:45
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Агабекян Карен
редактор
У Росії заарештували колумбійського футболіста: замість контракту його можуть посадити до в'язниці
У Росії заарештували футболіста. Фото: Google
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У Росії затримали колумбійського футболіста за контрабанду Тепер йому загрожує до семи років ув'язнення.

Telegram-канал Mash першим повідомив, що футболіст бразильського "Інтернасьонала" намагався завезти заборонений ювелірний виріб.

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Зазначається, що футболіст їхав на перегляд в один із топових російських клубів.

У Росії заарештували футболіста
Контрабандне кольє. Фото: Telegram-канал Mash

Колумбійський футболіст-контрабандист

Інцидент із 22-річним колумбійським футболістом "бразильського "Інтернасьонала" Кастільо Валенсією Ед'єром Альфредо трапився в аеропорту Пулково в Санкт-Петербурзі.

Затриманий намагався провезти до Росії золоте кольє вартістю понад 20 тисяч доларів.

Футболіст, що прилетів рейсом зі Стамбула, повідомив, що віз кольє для свого друга.

Затриманий Ед'єр Альфредо Кастільо Валенсія. Фото: Telegram-канал Mash

Фахівці оцінили коштовність у 20,4 тисячі доларів. Також вони виявили у ньому стратегічні дорогоцінні матеріали, які не можна перевозити через кордон.

За інформацією російського порталу Sport24, у бразильському "Інтернасьоналі" не знають такого футболіста.

Ед'єра Альфредо Кастільо Валенсію журналісти знайшли у складі колумбійського аматорського клубу "Інтернасьйонал" з чемпіонату Боготи.

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