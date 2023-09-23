У Росії заарештували колумбійського футболіста: замість контракту його можуть посадити до в'язниці
У Росії затримали колумбійського футболіста за контрабанду Тепер йому загрожує до семи років ув'язнення.
Telegram-канал Mash першим повідомив, що футболіст бразильського "Інтернасьонала" намагався завезти заборонений ювелірний виріб.
Зазначається, що футболіст їхав на перегляд в один із топових російських клубів.
Колумбійський футболіст-контрабандист
Інцидент із 22-річним колумбійським футболістом "бразильського "Інтернасьонала" Кастільо Валенсією Ед'єром Альфредо трапився в аеропорту Пулково в Санкт-Петербурзі.
Затриманий намагався провезти до Росії золоте кольє вартістю понад 20 тисяч доларів.
Футболіст, що прилетів рейсом зі Стамбула, повідомив, що віз кольє для свого друга.
Фахівці оцінили коштовність у 20,4 тисячі доларів. Також вони виявили у ньому стратегічні дорогоцінні матеріали, які не можна перевозити через кордон.
За інформацією російського порталу Sport24, у бразильському "Інтернасьоналі" не знають такого футболіста.
Ед'єра Альфредо Кастільо Валенсію журналісти знайшли у складі колумбійського аматорського клубу "Інтернасьйонал" з чемпіонату Боготи.
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