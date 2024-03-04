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В Шахтере назвали главную проблему Динамо в нынешнем сезоне

4 марта 2024 15:24
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В Шахтере назвали главную проблему Динамо в нынешнем сезоне
Валерий Бондарь перед матчем "Шахтера". Фото: пресс-служба клуба
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Защитник сборной Украины и донецкого "Шахтера" Валерий Бондарь спрогнозировал битву за чемпионский титул в украинской Премьер-лиге. Он считает "Динамо" главным конкурентом донецкой команды. 

Бондарь назвал главную проблему "Динамо" в этом сезоне, сообщает "Футбол24". 

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В центральном матче 19 тура УПЛ "Шахтер" убедительно обыграл "Кривбасс" со счетом 5:2. "Горнякам" удалось победить лидера турнирной таблицы, после чего на первое место вышел "Днепр-1". Но футболист "Шахтера" Валерий Бондарь считает, что его команде предстоит борьба за титул с другой командой. 

Валерий Бондарь
Валерий Бондарь поет гимн Украины. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Победная серия "Динамо"

В ноябре прошлого года Мирча Луческу досрочно ушел с поста главного тренера "бело-синих". Его место занял воспитанник столичного клуба Александр Шовковский. Под его руководством "Динамо" еще не теряло баллы в официальных матчах. 

Валерий Бондарь
Игроки "Шахтера" празднуют гол. Фото: пресс-служба клуба

Киевская команда выиграла шесть матчей подряд. Лишь в последнем из них она забила меньше двух голов. Бондарь заявил, что "Динамо" набрало хороший ход и вернулось в чемпионскую борьбу. 

Единственной проблемой "Динамо" он считает нестабильность столичной команды. Защитник "Шахтера" считает, что "горняков" ждет интересное противостояние с киевлянами. 

Также Бондарь допустил, что за чемпионский титул продолжат бороться "Днепр-1", "Кривбасс" и "Полесье". 

Напомним, Судаков готовится к трансферу — "Шахтер" решил судьбу игрока. 

Бывший игрок "Динамо" станет ассистентом Луческу в известном клубе. 

Педри и Де Йонг нескоро вернутся на поле — "Барселона" сделала заявление по игрокам.

Жуниор Мораес вернется в УПЛ и подпишет контракт не с топ-клубом. 

Клуб из Англии сделал "Реалу" официальное предложение по трансферу Лунина. 

спорт
футбол
ФК Шахтер
Динамо
УПЛ
Валерий Бондарь

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