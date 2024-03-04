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У Шахтарі назвали головну проблему Динамо цього сезону

4 березня 2024 15:24
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У Шахтарі назвали головну проблему Динамо цього сезону
Валерій Бондар перед матчем "Шахтаря". Фото: пресслужба клубу
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Захисник збірної України та донецького "Шахтаря" Валерій Бондар спрогнозував битву за чемпіонський титул в українській Прем'єр-лізі. Він вважає "Динамо" основним конкурентом донецької команди.

Бондар назвав головну проблему "Динамо" цього сезону, повідомляє "Футбол24".

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У центральному матчі 19 туру УПЛ "Шахтар" переконливо обіграв "Кривбас" із рахунком 5:2. "Гірникам" вдалося перемогти лідера турнірної таблиці, після чого на перше місце вийшов "Дніпро-1". Але футболіст "Шахтаря" Валерій Бондар вважає, що його команда має боротися за титул з іншою командою.

Валерій Бондар
Валерій Бондар співає гімну України. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Переможна серія "Динамо"

У листопаді минулого року Мірча Луческу достроково пішов з посади головного тренера "біло-синіх". Його місце зайняв вихованець столичного клубу Олександр Шовковський. Під його керівництвом "Динамо" ще не втрачало балів в офіційних матчах.

Валерій Бондар
Гравці "Шахтаря" відзначають гол. Фото: пресслужба клубу

Київська команда виграла шість матчів поспіль. Лише в останньому з них вона забила менш як два голи. Бондар заявив, що "Динамо" набрало гарний хід і повернулося до чемпіонської боротьби.

Єдиною проблемою "Динамо" він вважає нестабільність столичної команди. Захисник "Шахтаря" вважає, що на "гірників" чекає цікаве протистояння з киянами.

Також Бондар припустив, що за чемпіонський титул продовжуватимуть боротися "Дніпро-1", "Кривбас" та "Полісся".

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спорт
футбол
ФК Шахтар
Динамо
УПЛ
Валерій Бондар

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