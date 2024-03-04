У Шахтарі назвали головну проблему Динамо цього сезону
Захисник збірної України та донецького "Шахтаря" Валерій Бондар спрогнозував битву за чемпіонський титул в українській Прем'єр-лізі. Він вважає "Динамо" основним конкурентом донецької команди.
Бондар назвав головну проблему "Динамо" цього сезону, повідомляє "Футбол24".
У центральному матчі 19 туру УПЛ "Шахтар" переконливо обіграв "Кривбас" із рахунком 5:2. "Гірникам" вдалося перемогти лідера турнірної таблиці, після чого на перше місце вийшов "Дніпро-1". Але футболіст "Шахтаря" Валерій Бондар вважає, що його команда має боротися за титул з іншою командою.
Переможна серія "Динамо"
У листопаді минулого року Мірча Луческу достроково пішов з посади головного тренера "біло-синіх". Його місце зайняв вихованець столичного клубу Олександр Шовковський. Під його керівництвом "Динамо" ще не втрачало балів в офіційних матчах.
Київська команда виграла шість матчів поспіль. Лише в останньому з них вона забила менш як два голи. Бондар заявив, що "Динамо" набрало гарний хід і повернулося до чемпіонської боротьби.
Єдиною проблемою "Динамо" він вважає нестабільність столичної команди. Захисник "Шахтаря" вважає, що на "гірників" чекає цікаве протистояння з киянами.
Також Бондар припустив, що за чемпіонський титул продовжуватимуть боротися "Дніпро-1", "Кривбас" та "Полісся".
Нагадаємо, Судаков готується до трансферу — "Шахтар" вирішив долю гравця.
Колишній гравець "Динамо" стане асистентом Луческу у відомому клубі.
Педрі та Де Йонг нескоро повернуться на поле — "Барселона" зробила заяву щодо гравців.
Жуніор Мораєс повернеться до УПЛ і підпише контракт не з топклубом.
Клуб з Англії зробив "Реалу" офіційну пропозицію щодо трансферу Луніна.
Читайте Новини.LIVE!