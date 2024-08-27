Палкин ответил, поедет ли Шахтер в Кривой Рог после обстрела города

Николай Матвиенко перед матчем. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин подтвердил, что донецкий клуб собирается на выезд в Кривой Рог. "Горняки" проведут матч с местным "Кривбассом" в рамках УПЛ.

"Шахтер" должен был остановиться в отеле, который разбомбили россияне во время очередного ракетного удара, сообщает "Трибуна".

Читайте также:

В воскресенье, 1 сентября, в 18:00 состоится матч пятого тура УПЛ, в котором "Кривбасс" примет "Шахтер". Команды разделяет один балл в турнирной таблице. Подопечные Юрия Вернидуба занимают четвертое место в турнирной таблице, "горняки" идут пятыми.

Ефим Конопля и Винисиус Тобиас. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

"Шахтер" приедет в Кривой Рог

Подопечные Марино Пушича должны быть жить в гостинице "Аврора", которую россияне разбомбили в ночь на 27 августа. Несмотря на обстановку, "горняки" не планируют просить руководство УПЛ о переносе поединка в другой город. Действующие чемпионы Украины приедут в Кривой Рог.

"Наше присутствие в городе — это поддержка болельщиков, поэтому, несмотря на новости, готовимся к матчу и поездке в Кривой Рог. Руководствуемся регламентом и информацией от УПЛ, УАФ и других органов, принимающих решение о проведении матчей", — объяснил генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин.

Напомним, Миколенко предложили выгодный контракт в одном из самых популярных клубов Италии.

"Динамо" сыграет с "РБ Зальцбург" без лидера — Шовковский назвал причину.

Ребров удивил заявкой сборной Украины на матчи Лиги Наций.

"Шахтер" должен был остановиться в отеле, который россияне разбомбили в Кривом Роге.

Усик честно признался, чем пожертвовал ради боя с Фьюри.