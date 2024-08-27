Палкін відповів, чи поїде Шахтар до Кривого Рогу після обстрілу міста

У Шахтарі підтвердили, що команда поїде до Кривого Рогу попри недавній обстріл
Генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін підтвердив, що донецький клуб збирається на виїзд до Кривого Рогу. "Гірники" проведуть матч із місцевим "Кривбасом" у рамках УПЛ.
"Шахтар" мав зупинитися у готелі, який розбомбили росіяни під час чергового ракетного удару, повідомляє "Трибуна".
У неділю, 1 вересня, о 18:00 відбудеться матч п'ятого туру УПЛ, у якому "Кривбас" прийме "Шахтар". Команди поділяє один бал у турнірній таблиці. Підопічні Юрія Вернидуба посідають четверте місце у турнірній таблиці, "гірники" йдуть п'ятими.
"Шахтар" приїде до Кривого Рогу
Підопічні Маріно Пушича мають жити в готелі "Аврора", який росіяни розбомбили в ніч проти 27 серпня. Попри обстановку, "гірники" не планують просити керівництво УПЛ про перенесення поєдинку до іншого міста. Чинні чемпіони України приїдуть до Кривого Рогу.
"Наша присутність у місті — це підтримка вболівальників, тому, попри новини, готуємося до матчу та поїздки до Кривого Рогу. Керуємося регламентом та інформацією від УПЛ, УАФ та інших органів, які приймають рішення про проведення матчів", — пояснив генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін.
Нагадаємо, Миколенку запропонували вигідний контракт в одному з найпопулярніших клубів Італії.
"Динамо" зіграє з "РБ Зальцбург" без лідера — Шовковський назвав причину.
Ребров здивував заявкою збірної України на матчі Ліги Націй.
"Шахтар" мав зупинитися у готелі, який росіяни розбомбили у Кривому Розі.
Усик чесно зізнався, чим пожертвував заради бою з Ф'юрі.
Читайте Новини.LIVE!