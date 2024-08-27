Палкін відповів, чи поїде Шахтар до Кривого Рогу після обстрілу міста

Микола Матвієнко перед матчем. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін підтвердив, що донецький клуб збирається на виїзд до Кривого Рогу. "Гірники" проведуть матч із місцевим "Кривбасом" у рамках УПЛ.

"Шахтар" мав зупинитися у готелі, який розбомбили росіяни під час чергового ракетного удару, повідомляє "Трибуна".

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У неділю, 1 вересня, о 18:00 відбудеться матч п'ятого туру УПЛ, у якому "Кривбас" прийме "Шахтар". Команди поділяє один бал у турнірній таблиці. Підопічні Юрія Вернидуба посідають четверте місце у турнірній таблиці, "гірники" йдуть п'ятими.

Юхим Конопля та Вінісіус Тобіас. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

"Шахтар" приїде до Кривого Рогу

Підопічні Маріно Пушича мають жити в готелі "Аврора", який росіяни розбомбили в ніч проти 27 серпня. Попри обстановку, "гірники" не планують просити керівництво УПЛ про перенесення поєдинку до іншого міста. Чинні чемпіони України приїдуть до Кривого Рогу.

"Наша присутність у місті — це підтримка вболівальників, тому, попри новини, готуємося до матчу та поїздки до Кривого Рогу. Керуємося регламентом та інформацією від УПЛ, УАФ та інших органів, які приймають рішення про проведення матчів", — пояснив генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін.

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"Шахтар" мав зупинитися у готелі, який росіяни розбомбили у Кривому Розі.

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