Ван Леувен раскрыл правду ухода Зинченко из Шахтера

Александр Зинченко в матче против сборной Англии. Фото: УНИАН

Известный тренер Патрик ван Леувен вспомнил, каким игроком был юный Александр Зинченко. Нидерландский футболист работал с вице-капитаном сборной Украины в академии "Шахтера".

Зинченко не захотел ждать шанс заиграть в основе "горняков", сообщил ван Леувен в интервью YouTube-каналу "ПРОФУТБОЛ Digital".

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Александр Зинченко является воспитанником "Шахтера". Он был капитаном юношеской команды "горняков", но не сыграл за основную команду. Молодой футболист предпочел не продлевать контракт с клубом из-за нежелания уходить в аренду.

Александр Зинченко на тренировке. Фото: instagram.com/uafukraine/

В итоге транзитом через российскую "Уфу" защитник оказался в английском "Манчестер Сити". Он провел сезон на правах аренды в нидерландском клубе ПСВ, после чего стал игроком основы "горожан".

Александр Зинченко прибыл в сборную Украины. Фото: скриншот instagram.com/uafukraine/

Как ван Леувен вспоминает Зинченко

В то время, когда будущий вице-капитан сборной Украины выступал за "Шахтер", академию донецкого клуба возглавлял Патрик ван Леувен. Нидерландский специалист запомнил Зинченко футболистом с сильным характером, который четко понимал, чего хочет добиться.

"Насколько я помню, он не хотел уходить в аренду в "Зарю". Он выбрал другой путь. В конце концов все завершилось рассмотрением дела в Лозаннском суде. Зинченко понимал, что должен получить шанс на более высоком уровне. И это было его мотивацией, когда Александр ушел из "Шахтера". То решение предоставило ему много других возможностей", — рассказал ван Леувен.

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