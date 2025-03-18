Ван Леувен розкрив правду відходу Зінченка з Шахтаря

Олександр Зінченко в матчі проти збірної Англії. Фото: УНІАН

Відомий тренер Патрік ван Леувен згадав, яким гравцем був юний Олександр Зінченко. Нідерландський футболіст працював із віцекапітаном збірної України в академії "Шахтаря".

Зінченко не захотів чекати на шанс заграти в основі "гірників", повідомив ван Леувен в інтерв'ю YouTube-каналу "ПРОФУТБОЛ Digital".

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Олександр Зінченко є вихованцем "Шахтаря". Він був капітаном юнацької команди "гірників", але не зіграв за основну команду. Молодий футболіст вважав за краще не продовжувати контракт із клубом через небажання йти в оренду.

Олександр Зінченко на тренуванні. Фото: instagram.com/uafukraine/

У підсумку транзитом через російську "Уфу" захисник опинився в англійському "Манчестер Сіті". Він провів сезон на правах оренди в нідерландському клубі ПСВ, після чого став гравцем основи "містян".

Олександр Зінченко прибув до збірної України. Фото: скріншот instagram.com/uafukraine/

Як ван Леувен згадує Зінченка

У той час, коли майбутній віцекапітан збірної України виступав за "Шахтар", академію донецького клубу очолював Патрік ван Леувен. Нідерландський фахівець запам'ятав Зінченка футболістом із сильним характером, який чітко розумів, чого хоче досягти.

"Наскільки я пам'ятаю, він не хотів іти в оренду в "Зорю". Він обрав інший шлях. Зрештою все завершилося розглядом справи в Лозаннському суді. Зінченко розумів, що має отримати шанс на вищому рівні. І це було його мотивацією, коли Олександр пішов із "Шахтаря". Те рішення надало йому багато інших можливостей", — розповів ван Леувен.

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