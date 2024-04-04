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В Шахтере рассказали, с кем хотят сыграть в финале Кубка Украины

4 апреля 2024 16:43
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
В Шахтере рассказали, с кем хотят сыграть в финале Кубка Украины
Артем Бондаренко во время матча. Фото: пресс-служба "Шахтера"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник сборной Украины и донецкого "Шахтера" Артем Бондаренко рассказал, почему не пробил пенальти в ворота "Черноморца" в полуфинале Кубка Украины. "Горняки" победили "моряков" со счетом 4:1.

Бондаренко назвал соперника, с которым хотел бы встретиться в финале Кубка Украины, сообщает официальный сайт "Шахтера". 

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"Горняки" выиграли свой полуфинал Кубка Украины, разгромил "Черноморец" со счетом 4:1. Артем Бондаренко реализовал пенальти в этом поединке, хотя обычно одиннадцатиметровые исполняет Георгий Судаков. 

Артем Бондаренко
Бондаренко во время выхода на поле. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Бондаренко заверил, что у него нет никаких конфликтов с Судаковым из-за пенальти. Артем и Георгий договариваются о том, кто будет исполнять одиннадцатиметровые, во время матчей. К "точке" подходит тот футболист, который уверен в своих силах. 

Артем Бондаренко
"Горняки" празднуют гол. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Финал Кубка Украины 

Артем Бондаренко признался, с кем хотел бы встретиться на поле в главном матче турнира. Второй полуфиналист Кубка Украины определиться вечером в четверг, 4 апреля, когда "Полесье" сыграет с "Ворсклой". 

"Я хочу сыграть с "Полесьем". Но это не значит, что они сильнее или слабее, это мое такое желание. Они сейчас — новая сила в украинском футболе, там хорошие игроки. Ванька Петряк тоже там, хотелось бы против него сыграть", — рассказал Бондаренко. 

Напомним, Цыганков уйдет из "Жироны" в конце сезона — украинцем интересуется известный клуб. 

"Динамо" нашло замену Ярмоленко и готовится к сложным переговорам.

Артета не продлил контракт с "Арсеналом" — что известно. 

Зидан назвал игрока, с которым мечтал поработать, но не смог.

Трубин рассмешил юного болельщика, который выбежал на поле во время матча.

спорт
футбол
ФК Шахтер
Артем Бондаренко
Кубок Украины

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