В Шахтере рассказали, с кем хотят сыграть в финале Кубка Украины

Артем Бондаренко во время матча. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Полузащитник сборной Украины и донецкого "Шахтера" Артем Бондаренко рассказал, почему не пробил пенальти в ворота "Черноморца" в полуфинале Кубка Украины. "Горняки" победили "моряков" со счетом 4:1.

Бондаренко назвал соперника, с которым хотел бы встретиться в финале Кубка Украины, сообщает официальный сайт "Шахтера".

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"Горняки" выиграли свой полуфинал Кубка Украины, разгромил "Черноморец" со счетом 4:1. Артем Бондаренко реализовал пенальти в этом поединке, хотя обычно одиннадцатиметровые исполняет Георгий Судаков.

Бондаренко во время выхода на поле. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Бондаренко заверил, что у него нет никаких конфликтов с Судаковым из-за пенальти. Артем и Георгий договариваются о том, кто будет исполнять одиннадцатиметровые, во время матчей. К "точке" подходит тот футболист, который уверен в своих силах.

"Горняки" празднуют гол. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Финал Кубка Украины

Артем Бондаренко признался, с кем хотел бы встретиться на поле в главном матче турнира. Второй полуфиналист Кубка Украины определиться вечером в четверг, 4 апреля, когда "Полесье" сыграет с "Ворсклой".

"Я хочу сыграть с "Полесьем". Но это не значит, что они сильнее или слабее, это мое такое желание. Они сейчас — новая сила в украинском футболе, там хорошие игроки. Ванька Петряк тоже там, хотелось бы против него сыграть", — рассказал Бондаренко.

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