В Шахтере рассказали, с кем хотят сыграть в финале Кубка Украины
Полузащитник сборной Украины и донецкого "Шахтера" Артем Бондаренко рассказал, почему не пробил пенальти в ворота "Черноморца" в полуфинале Кубка Украины. "Горняки" победили "моряков" со счетом 4:1.
Бондаренко назвал соперника, с которым хотел бы встретиться в финале Кубка Украины, сообщает официальный сайт "Шахтера".
"Горняки" выиграли свой полуфинал Кубка Украины, разгромил "Черноморец" со счетом 4:1. Артем Бондаренко реализовал пенальти в этом поединке, хотя обычно одиннадцатиметровые исполняет Георгий Судаков.
Бондаренко заверил, что у него нет никаких конфликтов с Судаковым из-за пенальти. Артем и Георгий договариваются о том, кто будет исполнять одиннадцатиметровые, во время матчей. К "точке" подходит тот футболист, который уверен в своих силах.
Финал Кубка Украины
Артем Бондаренко признался, с кем хотел бы встретиться на поле в главном матче турнира. Второй полуфиналист Кубка Украины определиться вечером в четверг, 4 апреля, когда "Полесье" сыграет с "Ворсклой".
"Я хочу сыграть с "Полесьем". Но это не значит, что они сильнее или слабее, это мое такое желание. Они сейчас — новая сила в украинском футболе, там хорошие игроки. Ванька Петряк тоже там, хотелось бы против него сыграть", — рассказал Бондаренко.
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