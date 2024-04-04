У Шахтарі розповіли, з ким хочуть зіграти у фіналі Кубка України
Півзахисник збірної України та донецького "Шахтаря" Артем Бондаренко розповів, чому не пробив пенальті у ворота "Чорноморця" у півфіналі Кубка України. "Гірники" перемогли "моряків" з рахунком 4:1.
Бондаренко назвав суперника, з яким хотів би зустрітись у фіналі Кубка України, повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".
"Гірники" виграли свій півфінал Кубка України, розгромивши "Чорноморець" із рахунком 4:1. Артем Бондаренко реалізував пенальті у цьому поєдинку, хоча зазвичай одинадцятиметрові виконує Георгій Судаков.
Бондаренко запевнив, що у нього немає жодних конфліктів із Судаковим через пенальті. Артем та Георгій домовляються про те, хто виконуватиме одинадцятиметрові під час матчів. До "точки" підходить той футболіст, який упевнений у своїх силах.
Фінал Кубка України
Артем Бондаренко зізнався, з ким хотів би зустрітися на полі у головному матчі турніру. Другий півфіналіст Кубка України визначитися увечері у четвер, 4 квітня, коли "Полісся" зіграє з "Ворсклою".
"Я хочу зіграти з "Поліссям". Але це не означає, що вони сильніші чи слабші, це моє таке бажання. Вони зараз — нова сила в українському футболі, там хороші гравці. Ванька Петряк теж там, хотілося б проти нього зіграти", — розповів Бондаренко.
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