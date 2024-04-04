У Шахтарі розповіли, з ким хочуть зіграти у фіналі Кубка України

Артем Бондаренко під час матчу. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Півзахисник збірної України та донецького "Шахтаря" Артем Бондаренко розповів, чому не пробив пенальті у ворота "Чорноморця" у півфіналі Кубка України. "Гірники" перемогли "моряків" з рахунком 4:1.

Бондаренко назвав суперника, з яким хотів би зустрітись у фіналі Кубка України, повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".

Читайте також:

"Гірники" виграли свій півфінал Кубка України, розгромивши "Чорноморець" із рахунком 4:1. Артем Бондаренко реалізував пенальті у цьому поєдинку, хоча зазвичай одинадцятиметрові виконує Георгій Судаков.

Бондаренко під час виходу на поле. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Бондаренко запевнив, що у нього немає жодних конфліктів із Судаковим через пенальті. Артем та Георгій домовляються про те, хто виконуватиме одинадцятиметрові під час матчів. До "точки" підходить той футболіст, який упевнений у своїх силах.

"Гірники" святкують гол. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Фінал Кубка України

Артем Бондаренко зізнався, з ким хотів би зустрітися на полі у головному матчі турніру. Другий півфіналіст Кубка України визначитися увечері у четвер, 4 квітня, коли "Полісся" зіграє з "Ворсклою".

"Я хочу зіграти з "Поліссям". Але це не означає, що вони сильніші чи слабші, це моє таке бажання. Вони зараз — нова сила в українському футболі, там хороші гравці. Ванька Петряк теж там, хотілося б проти нього зіграти", — розповів Бондаренко.

Нагадаємо, Циганков піде із "Жирони" наприкінці сезону — українцем цікавиться відомий клуб.

"Динамо" знайшло заміну Ярмоленка та готується до складних переговорів.

Артета не продовжив контракт із "Арсеналом" — що відомо.

Зідан назвав гравця, з яким мріяв попрацювати, але не зміг.

Трубін розсмішив юного вболівальника, який вибіг на поле під час матчу.