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У Шахтарі розповіли, з ким хочуть зіграти у фіналі Кубка України

4 квітня 2024 16:43
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
У Шахтарі розповіли, з ким хочуть зіграти у фіналі Кубка України
Артем Бондаренко під час матчу. Фото: пресслужба "Шахтаря"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник збірної України та донецького "Шахтаря" Артем Бондаренко розповів, чому не пробив пенальті у ворота "Чорноморця" у півфіналі Кубка України. "Гірники" перемогли "моряків" з рахунком 4:1.

Бондаренко назвав суперника, з яким хотів би зустрітись у фіналі Кубка України, повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".

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"Гірники" виграли свій півфінал Кубка України, розгромивши "Чорноморець" із рахунком 4:1. Артем Бондаренко реалізував пенальті у цьому поєдинку, хоча зазвичай одинадцятиметрові виконує Георгій Судаков.

Артем Бондаренко
Бондаренко під час виходу на поле. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Бондаренко запевнив, що у нього немає жодних конфліктів із Судаковим через пенальті. Артем та Георгій домовляються про те, хто виконуватиме одинадцятиметрові під час матчів. До "точки" підходить той футболіст, який упевнений у своїх силах.

Артем Бондаренко
"Гірники" святкують гол. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Фінал Кубка України

Артем Бондаренко зізнався, з ким хотів би зустрітися на полі у головному матчі турніру. Другий півфіналіст Кубка України визначитися увечері у четвер, 4 квітня, коли "Полісся" зіграє з "Ворсклою".

"Я хочу зіграти з "Поліссям". Але це не означає, що вони сильніші чи слабші, це моє таке бажання. Вони зараз — нова сила в українському футболі, там хороші гравці. Ванька Петряк теж там, хотілося б проти нього зіграти", — розповів Бондаренко.

Нагадаємо, Циганков піде із "Жирони" наприкінці сезону — українцем цікавиться відомий клуб.

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Зідан назвав гравця, з яким мріяв попрацювати, але не зміг. 

Трубін розсмішив юного вболівальника, який вибіг на поле під час матчу.

спорт
футбол
ФК Шахтар
Артем Бондаренко
Кубок України

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