У Шахтера могут начаться проблема из-за судебного иска

У Шахтера появились проблемы с украинским судом — детали
Руководство донецкого "Шахтера" направило ходатайство в Хозяйственный суд Днепропетровской области. Заявление чемпионов Украины касается банкротства "Днепра-1".
Однако юристы донецкого клуба совершили ошибку, о которой удалось узнать на сервисе для доступа к государственным реестрам Opendatabot.
Донецкий "Шахтер" подал исковое заявление в Хозяйственный суд Днепропетровской области. Дело касается процедуры банкротства клуба "Днепр-1", который по сути прекратил существование летом 2024 года. Суд не стал рассматривать иск, поскольку "горняки" не уплатили сбор в размере 30 280.
Что может ждать "Шахтер"
Заявление донецкого клуба было подано без соблюдения необходимых требований. Теперь "горняки" обязаны в течение 5 дней с 10 марта может устранить ошибки и подать тот же иск так, чтобы он был оформлен надлежащим образом. Если юристы "горняков" этого не сделают, то заявление будет считаться не действительным.
По состоянию на декабрь 2024 года "Днепр-1" не погасил задолженности по зарплате перед частью бывших футболистов и работников клуба. Некоторые из них отказались от выплаты средств.
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