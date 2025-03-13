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У Шахтера появились проблемы с украинским судом — детали

13 марта 2025 13:31
Иван Крутогоров - Редактор
У Шахтера могут начаться проблема из-за судебного иска
Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин. Фото: УНИАН
Иван Крутогоров - Редактор

Руководство донецкого "Шахтера" направило ходатайство в Хозяйственный суд Днепропетровской области. Заявление чемпионов Украины касается банкротства "Днепра-1".

Однако юристы донецкого клуба совершили ошибку, о которой удалось узнать на сервисе для доступа к государственным реестрам Opendatabot

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Донецкий "Шахтер" подал исковое заявление в Хозяйственный суд Днепропетровской области. Дело касается процедуры банкротства клуба "Днепр-1", который по сути прекратил существование летом 2024 года. Суд не стал рассматривать иск, поскольку "горняки" не уплатили сбор в размере 30 280. 

Дарио Срна
Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна. Фото: УНИАН

Что может ждать "Шахтер" 

Заявление донецкого клуба было подано без соблюдения необходимых требований. Теперь "горняки" обязаны в течение 5 дней с 10 марта может устранить ошибки и подать тот же иск так, чтобы он был оформлен надлежащим образом. Если юристы "горняков" этого не сделают, то заявление будет считаться не действительным. 

По состоянию на декабрь 2024 года "Днепр-1" не погасил задолженности по зарплате перед частью бывших футболистов и работников клуба. Некоторые из них отказались от выплаты средств. 

Напомним, определились участники 1/4 Лиги чемпионов — кто стал новым фаворитом турнира. 

Киевское "Динамо" потерпело фиаско в переговорах с игроком, который решил продолжить карьеру в России. 

Новым футболистом столичной команды стал защитник, которые не сможет играть из-за травмы в ближайших матчах. 

В "Динамо" произошел новый скандал, а мы вспоминаем о самых серьезных проблемах, с которыми сталкивался столичный клуб. 

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