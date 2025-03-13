У Шахтаря можуть початися проблема через судовий позов

Генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін. Фото: УНІАН

Керівництво донецького "Шахтаря" направило клопотання до Господарського суду Дніпропетровської області. Заява чемпіонів України стосується банкрутства "Дніпра-1".

Однак юристи донецького клубу зробили помилку, про яку вдалося дізнатися на сервісі для доступу до державних реєстрів Opendatabot.

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Донецький "Шахтар" подав позовну заяву до Господарського суду Дніпропетровської області. Справа стосується процедури банкрутства клубу "Дніпро-1", який по суті припинив існування влітку 2024 року. Суд не став розглядати позов, оскільки "гірники" не сплатили збір у розмірі 30 280.

Спортивний директор "Шахтаря" Дарійо Срна. Фото: УНІАН

Що може чекати на "Шахтар"

Заяву донецького клубу було подано без дотримання необхідних вимог. Тепер "гірники" зобов'язані протягом 5 днів від 10 березня може усунути помилки та подати той самий позов так, щоб він був оформлений належним чином. Якщо юристи "гірників" цього не зроблять, то заява вважатиметься не дійсною.

Станом на грудень 2024 року "Дніпро-1" не погасив заборгованості із зарплати перед частиною колишніх футболістів і працівників клубу. Деякі з них відмовилися від виплати коштів.

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