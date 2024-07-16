Тоттенхэм готовится к трансферу Судакова

Георгий Судаков в составе донецкого "Шахтера". Фото: instagram.com/sudakov_11/

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков может начать новый сезон в английской Премьер-лиге. На молодого воспитанника "Шахтера" претендует местный "Тоттенхэм".

Руководство лондонского клуба готовит предложение для "горняков", сообщает CaughtOffside.

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Будет ли трансфер Судакова

Помимо полузащитника сборной Украины, "Тоттенхэм" также интересуется 25-летним поляком Себастьяном Шиманским, который представляет "Фенербахче".

Лондонский клуб считает приоритетным трансфер Судакова, поскольку он моложе и считается более перспективным футболистом. Однако переговоры с турецким клубом могут пройти быстрее, поскольку стамбульцы не против продажи Шиманского. Польский футболист обойдется "Тоттенхэму" дешевле.

Георгий Судаков в сборной Украины на Евро-2024. Фото: instagram.com/sudakov_11/

В сезоне 2023/2024 Судаков провел в "Шахтере" 33 поединка, в которых забил 8 голов и сделал 2 результативные передачи.

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