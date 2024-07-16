Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow У Шахтаря з'явився ще один варіант продажу Судакова — гравцем цікавляться в АПЛ arrow

У Шахтаря з'явився ще один варіант продажу Судакова — гравцем цікавляться в АПЛ

16 липня 2024 14:05
Валерій Ковалевич - Редактор
Тоттенгем готується до трансферу Судакова
Георгій Судаков у складі донецького "Шахтаря". Фото: instagram.com/sudakov_11/
Валерій Ковалевич - Редактор

Півзахисник збірної України Георгій Судаков може розпочати новий сезон в англійській Прем'єр-лізі. На молодого вихованця "Шахтаря" претендує місцевий "Тоттенгем".

Керівництво лондонського клубу готує пропозицію для "гірників", повідомляє CaughtOffside.

Читайте також:

Тренерський штаб "Тоттенгема" шукає заміну для атакувального півзахисника Джовані Ло Чельсо. У лондонського клубу є дві кандидатури гравців, які можуть розпочати наступний сезон у складі "шпор".

Чи буде трансфер Судакова

Окрім півзахисника збірної України, "Тоттенгем" також цікавиться 25-річним поляком Себастьяном Шиманським, який представляє "Фенербахче".

Лондонський клуб вважає пріоритетним трансфер Судакова, оскільки він молодший і вважається перспективнішим футболістом. Проте переговори з турецьким клубом можуть відбутися швидше, оскільки стамбульці не проти продажу Шиманського. Польський футболіст обійдеться "Тоттенгему" дешевше.

Георгій Судаков
Георгій Судаков у збірній України на Євро-2024. Фото: instagram.com/sudakov_11/

У сезоні 2023/2024 Судаков провів у "Шахтарі" 33 поєдинки, в яких забив 8 голів і зробив 2 результативні передачі.

Нагадаємо, "Динамо" отримає пропозицію щодо однієї зі своїх зірок — гравцем цікавиться німецький клуб.

Ребров може піти зі збірної України через пропозицію роботи від відомого клубу.

Шевченко вирішив, який клуб замінить "Дніпро-1" в УПЛ. 

У "Дніпро-1" назвали людей, які винні у ліквідації клубу

Де Брюйне обрав клуб, у якому проведе наступний сезон. 

спорт футбол ФК Шахтар Футбол трансфери Тоттенгем Георгій Судаков

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

3 липня 2024

10:28 Мінімальна зарплата в липні — як зміняться доходи українців

5 липня 2024

10:08 Забарний може стати гравцем одного з найтитулованіших клубів світу — що відомо

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня