Тоттенгем готується до трансферу Судакова

Георгій Судаков у складі донецького "Шахтаря". Фото: instagram.com/sudakov_11/

Півзахисник збірної України Георгій Судаков може розпочати новий сезон в англійській Прем'єр-лізі. На молодого вихованця "Шахтаря" претендує місцевий "Тоттенгем".

Керівництво лондонського клубу готує пропозицію для "гірників", повідомляє CaughtOffside.

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Чи буде трансфер Судакова

Окрім півзахисника збірної України, "Тоттенгем" також цікавиться 25-річним поляком Себастьяном Шиманським, який представляє "Фенербахче".

Лондонський клуб вважає пріоритетним трансфер Судакова, оскільки він молодший і вважається перспективнішим футболістом. Проте переговори з турецьким клубом можуть відбутися швидше, оскільки стамбульці не проти продажу Шиманського. Польський футболіст обійдеться "Тоттенгему" дешевше.

Георгій Судаков у збірній України на Євро-2024. Фото: instagram.com/sudakov_11/

У сезоні 2023/2024 Судаков провів у "Шахтарі" 33 поєдинки, в яких забив 8 голів і зробив 2 результативні передачі.

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