Тоттенгем готується до трансферу Судакова

У Шахтаря з'явився ще один варіант продажу Судакова — гравцем цікавляться в АПЛ
Півзахисник збірної України Георгій Судаков може розпочати новий сезон в англійській Прем'єр-лізі. На молодого вихованця "Шахтаря" претендує місцевий "Тоттенгем".
Керівництво лондонського клубу готує пропозицію для "гірників", повідомляє CaughtOffside.
Тренерський штаб "Тоттенгема" шукає заміну для атакувального півзахисника Джовані Ло Чельсо. У лондонського клубу є дві кандидатури гравців, які можуть розпочати наступний сезон у складі "шпор".
Чи буде трансфер Судакова
Окрім півзахисника збірної України, "Тоттенгем" також цікавиться 25-річним поляком Себастьяном Шиманським, який представляє "Фенербахче".
Лондонський клуб вважає пріоритетним трансфер Судакова, оскільки він молодший і вважається перспективнішим футболістом. Проте переговори з турецьким клубом можуть відбутися швидше, оскільки стамбульці не проти продажу Шиманського. Польський футболіст обійдеться "Тоттенгему" дешевше.
У сезоні 2023/2024 Судаков провів у "Шахтарі" 33 поєдинки, в яких забив 8 голів і зробив 2 результативні передачі.
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