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В UFC Топурия побил Эмметта: видео лучших моментов захватывающего боя

25 июня 2023 10:30
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Агабекян Карен
редактор
В UFC Топурия побил Эмметта: видео лучших моментов захватывающего боя
Топурия избил Эмметта. Фото: David Yeazell-USA TODAY Sports
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Джексонвилле завершился турнир UFC on ABC 5, в главном событии которого в рамках полулегкого веса подрались американец Джош Эмметт и испанец грузинского происхождения Илия Топурия. Победителем схватки вышел боец с кавказскими корнями.

Топурия победил единогласным решением судей, сообщил портал Новини.LIVE.

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26-летний Топурия на момент после боя имеет 14 побед, ни одного поражения. Его серия в UFC насчитывает шесть выигранных противостояний.  

38-летний Эмметт за свою профессиональную карьеру выиграл 18 боев и четырежды проиграл. Сейчас американец идет на серии из двух поражений подряд от Яира Родригеса и Топурии.

 

 

Это был бой в одну калитку

В начале поединка Эмметт работал активнее, выбрасывал больше ударов, но редко попадал. Топурия отвечал джебом. Более активнее ход боя начался во второй пятиминутке. Илия в стойке несколько раз потряс оппонента и отправил в нокдаун.

В третьем раунде лицо Эмметта было залито кровью из-за рассечений, также на нем были гематомы, а нога была разбита. При этом Джош на морально волевых шел в атаку и продолжал пропускать удары.

Четвертый раунд был одним из самых жестких. Илия повалил соперника на настил и начал разбивать ударами. Джошуа повезло, что он продержался до гонга и не потерял сознание.

В 5-м раунде Топурия экономил силы и сначала технично перебивал соперника, а затем провел тейкдаун и удерживал в нем Эмметта.

По итогу боя судьи отдали победу Топурии: 50-44, 50-42, 50-45.

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