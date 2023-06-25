У UFC Топурія побив Емметта: відео найкращих моментів захоплюючого бою
У Джексонвіллі завершився турнір UFC on ABC 5, у головній події якого в рамках напівлегкої ваги побилися американець Джош Емметт та іспанець грузинського походження Ілія Топурія. Переможцем сутички вийшов боєць із кавказьким корінням.
Топурія переміг одноголосним рішенням суддів, повідомив портал Новини LIVE.
26-річний Топурія на момент після бою має 14 перемог, жодної поразки. Його серія в UFC налічує шість виграних протистоянь.
38-річний Емметт за свою професійну кар'єру виграв 18 боїв та чотири рази програв. Зараз американець йде на серії з двох поразок поспіль від Яїра Родрігеса та Топурії.
Emmett vs. Topuria highlights #UFCJacksonville pic.twitter.com/koWJVFBv32— ShizzyMMA (@ShizzyMMA) June 25, 2023
Це був бій в одну хвіртку
На початку поєдинку Емметт працював активніше, викидав більше ударів, але рідко влучав. Топурія відповідав джебом. Найактивніше хід бою розпочався у другій п'ятихвилинці. Ілія у стійці кілька разів потряс опонента і відправив у нокдаун.
У третьому раунді обличчя Емметта було залите кров'ю через розсічення, також на ньому були гематоми, а нога була розбита. При цьому Джош на морально-вольових ішов в атаку і продовжував пропускати удари.
Четвертий раунд був одним із найжорсткіших. Ілія повалив суперника на підлогу і почав розбивати ударами. Джошуа пощастило, що він протримався до гонгу і не знепритомнів.
У 5-му раунді Топурія економив сили і спочатку технічно перебивав суперника, а потім провів тейкдаун та утримував у ньому Емметта.
За підсумками бою судді віддали перемогу Топурії: 50-44, 50-42, 50-45.
Нагадаємо, форвард збірної України та "Дніпра-1" Артем Довбик потрібен одній із найкращих команд Італії.
Марина Бех-Романчук виграла золото Європейських ігор та повернула збірну України до ТОП-3.
Не Кривенцов: відомі деталі щодо нового тренера "Зорі".
Дзола, Вієйра, Давідс та Ето'О : відомі повні склади зіркового матчу на підтримку України.