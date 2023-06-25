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У UFC Топурія побив Емметта: відео найкращих моментів захоплюючого бою

25 червня 2023 10:30
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Агабекян Карен
редактор
У UFC Топурія побив Емметта: відео найкращих моментів захоплюючого бою
Топурія побив Емметта. Фото: David Yeazell-USA TODAY Sports
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У Джексонвіллі завершився турнір UFC on ABC 5, у головній події якого в рамках напівлегкої ваги побилися американець Джош Емметт та іспанець грузинського походження Ілія Топурія. Переможцем сутички вийшов боєць із кавказьким корінням.

Топурія переміг одноголосним рішенням суддів, повідомив портал Новини LIVE.

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26-річний Топурія на момент після бою має 14 перемог, жодної поразки. Його серія в UFC налічує шість виграних протистоянь.

38-річний Емметт за свою професійну кар'єру виграв 18 боїв та чотири рази програв. Зараз американець йде на серії з двох поразок поспіль від Яїра Родрігеса та Топурії.

 

 

Це був бій в одну хвіртку

На початку поєдинку Емметт працював активніше, викидав більше ударів, але рідко влучав. Топурія відповідав джебом. Найактивніше хід бою розпочався у другій п'ятихвилинці. Ілія у стійці кілька разів потряс опонента і відправив у нокдаун.

У третьому раунді обличчя Емметта було залите кров'ю через розсічення, також на ньому були гематоми, а нога була розбита. При цьому Джош на морально-вольових ішов в атаку і продовжував пропускати удари.

Четвертий раунд був одним із найжорсткіших. Ілія повалив суперника на підлогу і почав розбивати ударами. Джошуа пощастило, що він протримався до гонгу і не знепритомнів.

У 5-му раунді Топурія економив сили і спочатку технічно перебивав суперника, а потім провів тейкдаун та утримував у ньому Емметта.

За підсумками бою судді віддали перемогу Топурії: 50-44, 50-42, 50-45.

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