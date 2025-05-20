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У Ваната есть клаусула — сколько нужно заплатить за игрока

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Дата публикации 20 мая 2025 16:31
Ванат в контракте с Динамо имеет клаусулу
Владислав Ванат. Фото: "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" летом может продать своего форварда Владислава Ваната. К тому же купить этого форварда будет проще чем Владимира Бражка, которого не продали в "Вулверхэмптон" за 20 млн евро.

По информации портала "Футбол 24", у Ваната в контракте прописана обязательная сумма выкупа.

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Владислав Ванат. Фото: "Динамо"

За сколько продадут Ваната

Источник подтвердил, что неназванный испанский клуб серьезно заинтересован в подписании 22-летнего нападающего. При этом, в контракте Ваната прописана клаусула в размере 20 миллионов евро. Ранее такая информация не обнародовалась.

В сезоне 2024/2025 годов Ванат провел 44 матча в составе "Динамо", забив 21 гол, став лучшим бомбардиром УПЛ, и отдал восемь ассистов.

Контракт футболиста с "Динамо" действует до лета 2027 года. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 11 млн евро.

Проблемой для попадания Ваната в чемпионат Испании может стать тот факт, что испанские клубы, кроме "Реала", "Барселоны" и "Атлетико" не платят столь большие суммы за игроков. Более вероятным может быть трансфер в АПЛ.

Напомним, "Александрия" в новом сезоне будет играть с другим главным тренером.

Криворожский "Кривбасс" может потерять главного тренера Юрия Вернидуба, на которого претендуют другие клубы.

Киевское "Динамо" имеет долги перед известным олигархом, который платил за трансферы.

Усман Дембеле усложнил себе шансы получить "Золотой мяч".

футбол Динамо Футбол трансферы УПЛ Владислав Ванат
Игорь Терзий - Редактор
Автор:
Игорь Терзий
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