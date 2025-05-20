Ванат в контракте с Динамо имеет клаусулу

Владислав Ванат. Фото: "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" летом может продать своего форварда Владислава Ваната. К тому же купить этого форварда будет проще чем Владимира Бражка, которого не продали в "Вулверхэмптон" за 20 млн евро.

По информации портала "Футбол 24", у Ваната в контракте прописана обязательная сумма выкупа.

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За сколько продадут Ваната

Источник подтвердил, что неназванный испанский клуб серьезно заинтересован в подписании 22-летнего нападающего. При этом, в контракте Ваната прописана клаусула в размере 20 миллионов евро. Ранее такая информация не обнародовалась.

В сезоне 2024/2025 годов Ванат провел 44 матча в составе "Динамо", забив 21 гол, став лучшим бомбардиром УПЛ, и отдал восемь ассистов.

Контракт футболиста с "Динамо" действует до лета 2027 года. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 11 млн евро.

Проблемой для попадания Ваната в чемпионат Испании может стать тот факт, что испанские клубы, кроме "Реала", "Барселоны" и "Атлетико" не платят столь большие суммы за игроков. Более вероятным может быть трансфер в АПЛ.

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