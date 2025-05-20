Ванат у контракті з Динамо має клаусулу

Владислав Ванат. Фото: "Динамо" Київ

Київське "Динамо" влітку може продати свого форварда Владислава Ваната. До того ж купити цього форварда буде простіше ніж Володимира Бражка, якого не продали у "Вулвергемптон" за 20 млн євро.

За інформацією порталу "Футбол 24", у Ваната в контракті прописана обов’язкова сума викупу.

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За скільки продадуть Ваната

Джерело підтвердило, що неназваний іспанський клуб серйозно зацікавлений у підписанні 22-річного нападника. При цьому, в контракті Ваната прописана клаусула у розмірі 20 мільйонів євро. Раніше така інформація не оприлюднювалась.

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У сезоні 2024/2025 років Ванат провів 44 матчі у складі "Динамо", забивши 21 гол, ставши найкращим бомбардиром УПЛ, та віддав вісім асистів.

Контракт футболіста з "Динамо" діє до літа 2027 року. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця в 11 млн євро.

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Проблемою для потрапляння Ваната в чемпіонат Іспанії може стати той факт, що іспанські клуби, крім "Реалу", "Барселони" та "Атлетіко" не платять настільки великі суми за гравців. Більш ймовірним може бути трансфер в АПЛ.

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