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У сборной Украины новый тренер — это легенда украинского хоккея и экс-игрок НХЛ

18 октября 2023 18:40
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Агабекян Карен
редактор
У сборной Украины новый тренер — это легенда украинского хоккея и экс-игрок НХЛ
Главный тренер сборной Украины Дмитрий Христич. Фото: ФХУ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Сборную Украины по хоккею возглавил известный в прошлом хоккеист Дмитрий Христич. Одним из его помощников станет иностранный специалист.

Об этом сообщила пресс-служба Федерация хоккея Украины.

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Сборную Украины возглавил легендарный игрок

В Федерации хоккея Украины проголосовали за назначение главным тренером Христича. В ФХУ отметили регалии специалиста как бывшего чемпиона мира-1990 в составе сборной СССР, который имеет статус самого результативного в истории украинца в НХЛ.

Христич также был ассистентом главного тренера сборной Украины в 2008-2012, 2021-2022 годах.

Помощниками Христича станут главный тренер киевского "Сокола" Олег Шафаренко и канадский специалист Ник Филан.

В ФХУ отметили, что контракт с новым тренерским штабом рассчитан на год. Перед Христичем стоит задача выйти в дивизион 1А и они должны омолодить состав.

Христич будет осуществлять общее управление командой. На Шафаренко возложены тактическая и стратегическая подготовки, а Ник Филан займется аналитикой и изучением кандидатов в сборную.

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