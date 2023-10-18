У сборной Украины новый тренер — это легенда украинского хоккея и экс-игрок НХЛ

Главный тренер сборной Украины Дмитрий Христич. Фото: ФХУ

Сборную Украины по хоккею возглавил известный в прошлом хоккеист Дмитрий Христич. Одним из его помощников станет иностранный специалист.

Об этом сообщила пресс-служба Федерация хоккея Украины.

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В Федерации хоккея Украины проголосовали за назначение главным тренером Христича. В ФХУ отметили регалии специалиста как бывшего чемпиона мира-1990 в составе сборной СССР, который имеет статус самого результативного в истории украинца в НХЛ.

Христич также был ассистентом главного тренера сборной Украины в 2008-2012, 2021-2022 годах.

Помощниками Христича станут главный тренер киевского "Сокола" Олег Шафаренко и канадский специалист Ник Филан.

В ФХУ отметили, что контракт с новым тренерским штабом рассчитан на год. Перед Христичем стоит задача выйти в дивизион 1А и они должны омолодить состав.

Христич будет осуществлять общее управление командой. На Шафаренко возложены тактическая и стратегическая подготовки, а Ник Филан займется аналитикой и изучением кандидатов в сборную.

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