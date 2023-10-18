У збірної України новий тренер — це легенда українського хокею та ексгравець НХЛ

Головний тренер збірної України Дмитро Христич. Фото: ФХУ

Збірну України з хокею очолив відомий в минулому хокеїст Дмитро Христич. Одним з його помічників буде іноземний спеціаліст.

Про це повідомила пресслужба Федерація хокею України.

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Збірну Україну очолив легендарний тренер

У Федерації хокею України проголосували за призначення головним тренером Христича. У ФХУ відзначили регалії фахівця, який був чемпіоном світу-1990 у складі збірної СРСР, має статус найрезультативнішого в історії українця в НХЛ.

Христич також був асистентом головного тренера збірної України у 2008-2012-му, 2021-2022 роках.

Асистентами Христича стануть головний тренер київського "Сокола" Олег Шафаренко і канадський фахівець Нік Філан.

У ФХУ зазначили, що контракт з новим тренерським штабом розрахований на рік. Перед Христичем поставлене завдання вийти в дивізіон 1А та омолодження складу.

Христич здійснюватиме загальне управління командою, Шафаренко відповідатиме за тактичну і стратегічну підготовку, а Нік Філан займеться аналітичною підготовкою та вивчатиме кандидатів у збірну.

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