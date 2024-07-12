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У сборной Украины серьезная потеря — Глывинский ушел после 14 лет в команде

12 июля 2024 08:25
Валерий Ковалевич - Редактор
Пресс-секретарь сборной Украины Глывинский ушел из команды
Бывший пресс-секретарь сборной Украины Александр Глывинский. Фото: instagram.com/alex_glyvynskyy/
Валерий Ковалевич - Редактор

Президент Ассоциации спортивных журналистов Украины Александр Глывинский официально ушел с поста пресс-секретаря национальной команды по футболу. Он занимал эту должность 14 лет. 

Глывинский собрался сконцентрироваться на журналистике, о чем сообщил на свой странице в Instagram

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Александр Глывинский подчеркнул, что для него было честью являться частью сборной Украины на протяжение 14 лет. Журналист был вместе с главной футбольной командой страны на протяжение 142 матчей. Его первым поединком в должности пресс-секретаря "сине-желтых" был поединок Украина — Литва в 2010-м году в Харькове. Последним матчем для Глывинского стал поединок Евро-2024 в Дюссельдорфе с участием сборных Украины и Бельгии. 

Александр Глывинский
Александр Глывинский с игроками сборной Украины. Фото: instagram.com/alex_glyvynskyy/

Уход Глывинского из сборной Украины

Уже бывший пресс-секретарь сборной Украины за 14 лет своими глазами увидел 75 побед национальной команды. Он работал с 10 главными тренерами "сине-желтых". Особую благодарность журналист выразил Мирону Маркевичу, который и пригласил его в сборную Украины в 2010 году. 

Глывинский поблагодарил весь персонал национальной команды и написал, что будет особенно скучать по неформальному общению с футболистами. 

"Все поколения в сборной Украины, которые прошли мимо меня — неординарные и особенные по-своему, но нынешнее, в сочетании опыта и молодости, не буду говорить или "золотое", но вдумчивое, мыслящее и способное приобретать высокие вершины", — написал Глывинский. 

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спорт футбол Сборная Украины по футболу Сергей Ребров Евро-2024

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