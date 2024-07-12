Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow У збірної України серйозна втрата — Гливинський пішов після 14 років у команді arrow

У збірної України серйозна втрата — Гливинський пішов після 14 років у команді

12 липня 2024 08:25
Валерій Ковалевич - Редактор
Прессекретар збірної України Гливинський пішов із команди
Колишній речник збірної України Олександр Гливинський. Фото: instagram.com/alex_glyvynskyy/
Валерій Ковалевич - Редактор

Президент Асоціації спортивних журналістів України Олександр Гливинський офіційно пішов із поста прессекретаря національної команди з футболу. Він обіймав цю посаду 14 років.

Гливинський зібрався сконцентруватися на журналістиці, про що повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:

Олександр Гливинський підкреслив, що для нього було честю бути частиною збірної України протягом 14 років. Журналіст був разом з головною футбольною командою країни протягом 142 матчів. Його першим поєдинком на посаді прессекретаря "синьо-жовтих" був поєдинок Україна — Литва у 2010-му році у Харкові. Останнім матчем для Гливинського став поєдинок Євро-2024 у Дюссельдорфі за участю збірних України та Бельгії.

Олександр Гливинський
Олександр Гливинський із гравцями збірної України. Фото: instagram.com/alex_glyvynskyy/

Відхід Гливинського зі збірної України

Вже колишній прессекретар збірної України за 14 років на власні очі побачив 75 перемог національної команди. Він працював із 10 головними тренерами "синьо-жовтих". Особливу подяку журналіст висловив Мирону Маркевичу, який запросив його до збірної України у 2010 році.

Гливинський подякував всьому персоналу національної команди й написав, що особливо сумуватиме за неформальним спілкуванням з футболістами.

"Всі покоління в збірній України, які пройшли повз мене — неординарні та особливі по-своєму, але нинішнє, у поєднанні досвіду й молодості, не буду казати чи "золоте", але вдумливе, мисляче й здатне здобувати високі вершини", — написав Гливинський. 

Нагадаємо, Циганков піде з "Жирони" — два клуби ведуть боротьбу за українця. 

Трубін обрав новий клуб — "Бенфіка" знизить трансферну вартість українця. 

Миколенко обрав новий клуб — "Евертон" готується для трансферу. 

Скалоні розповів, коли Мессі піде зі збірної Аргентини. 

Довбик зможе перейти до клубу, який регулярно веде боротьбу за чемпіонський титул. 

Тимчик знайшов новий клуб і готується до трансферу з "Динамо".

спорт футбол Збірна України з футболу Сергій Ребров Євро-2024

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

3 липня 2024

10:28 Мінімальна зарплата в липні — як зміняться доходи українців

5 липня 2024

10:08 Забарний може стати гравцем одного з найтитулованіших клубів світу — що відомо

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня