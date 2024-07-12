Прессекретар збірної України Гливинський пішов із команди

У збірної України серйозна втрата — Гливинський пішов після 14 років у команді
Президент Асоціації спортивних журналістів України Олександр Гливинський офіційно пішов із поста прессекретаря національної команди з футболу. Він обіймав цю посаду 14 років.
Гливинський зібрався сконцентруватися на журналістиці, про що повідомив на своїй сторінці в Instagram.
Олександр Гливинський підкреслив, що для нього було честю бути частиною збірної України протягом 14 років. Журналіст був разом з головною футбольною командою країни протягом 142 матчів. Його першим поєдинком на посаді прессекретаря "синьо-жовтих" був поєдинок Україна — Литва у 2010-му році у Харкові. Останнім матчем для Гливинського став поєдинок Євро-2024 у Дюссельдорфі за участю збірних України та Бельгії.
Відхід Гливинського зі збірної України
Вже колишній прессекретар збірної України за 14 років на власні очі побачив 75 перемог національної команди. Він працював із 10 головними тренерами "синьо-жовтих". Особливу подяку журналіст висловив Мирону Маркевичу, який запросив його до збірної України у 2010 році.
Гливинський подякував всьому персоналу національної команди й написав, що особливо сумуватиме за неформальним спілкуванням з футболістами.
"Всі покоління в збірній України, які пройшли повз мене — неординарні та особливі по-своєму, але нинішнє, у поєднанні досвіду й молодості, не буду казати чи "золоте", але вдумливе, мисляче й здатне здобувати високі вершини", — написав Гливинський.
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