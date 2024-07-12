Прессекретар збірної України Гливинський пішов із команди

Колишній речник збірної України Олександр Гливинський. Фото: instagram.com/alex_glyvynskyy/

Президент Асоціації спортивних журналістів України Олександр Гливинський офіційно пішов із поста прессекретаря національної команди з футболу. Він обіймав цю посаду 14 років.

Гливинський зібрався сконцентруватися на журналістиці, про що повідомив на своїй сторінці в Instagram.

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Олександр Гливинський підкреслив, що для нього було честю бути частиною збірної України протягом 14 років. Журналіст був разом з головною футбольною командою країни протягом 142 матчів. Його першим поєдинком на посаді прессекретаря "синьо-жовтих" був поєдинок Україна — Литва у 2010-му році у Харкові. Останнім матчем для Гливинського став поєдинок Євро-2024 у Дюссельдорфі за участю збірних України та Бельгії.

Олександр Гливинський із гравцями збірної України. Фото: instagram.com/alex_glyvynskyy/

Відхід Гливинського зі збірної України

Вже колишній прессекретар збірної України за 14 років на власні очі побачив 75 перемог національної команди. Він працював із 10 головними тренерами "синьо-жовтих". Особливу подяку журналіст висловив Мирону Маркевичу, який запросив його до збірної України у 2010 році.

Гливинський подякував всьому персоналу національної команди й написав, що особливо сумуватиме за неформальним спілкуванням з футболістами.

"Всі покоління в збірній України, які пройшли повз мене — неординарні та особливі по-своєму, але нинішнє, у поєднанні досвіду й молодості, не буду казати чи "золоте", але вдумливе, мисляче й здатне здобувати високі вершини", — написав Гливинський.

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