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У сборной Украины появилась традиция перед важными матчами: о чем речь

17 октября 2023 15:50
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
У сборной Украины появилась традиция перед важными матчами: о чем речь
Сборная Украины празднует победу. Фото: REUTERS/David W Cerny
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Во вторник, 17 октября, сборная Украины сыграет на выезде против Мальты в рамках отбора на Евро-2024. У команды Сергея Реброва появился интересный ритуал. 

Футболисты используют его перед выходом на поле, сообщает портал Новини.LIVE. 

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В рамках восьмого тура отбора на Евро-2024 сборная Мальты привет национальную команду Украины. Подопечным Сергея Реброва необходимо побеждать для того, чтобы сохранить шансы пробиться на турнир. Возможно, "сине-желтым" поможет завоевать три очка забавный ритуал. 

Что придумали футболисты сборной Украины

Перед выходом на тренировочное поле в Та-Кали украинские игроки по очереди терли голову защитника английского "Эвертона" Виталия Миколенко. При этом 24-летний футболист довольно улыбался. Неизвестно, как давно этот ритуал появился у команды Сергея Реброва. 

Виталий Миколенко
Виталий Миколенко в матче против Северной Македонии. Фото: REUTERS/David W Cerny

Перед стартом восьмого тура Украины и Италия набрали по десять очков. "Скуадра адзурра" сыграет с Англией, однако у подопечных Лучано Спаллетти еще есть поединок с Северной Македонией в запасе. Не исключено, что судьба второй путевки на Евро-2024 решится в последнем туре, когда Украина примет Италию. 

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