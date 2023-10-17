У сборной Украины появилась традиция перед важными матчами: о чем речь
Во вторник, 17 октября, сборная Украины сыграет на выезде против Мальты в рамках отбора на Евро-2024. У команды Сергея Реброва появился интересный ритуал.
Футболисты используют его перед выходом на поле, сообщает портал Новини.LIVE.
В рамках восьмого тура отбора на Евро-2024 сборная Мальты привет национальную команду Украины. Подопечным Сергея Реброва необходимо побеждать для того, чтобы сохранить шансы пробиться на турнир. Возможно, "сине-желтым" поможет завоевать три очка забавный ритуал.
Что придумали футболисты сборной Украины
Перед выходом на тренировочное поле в Та-Кали украинские игроки по очереди терли голову защитника английского "Эвертона" Виталия Миколенко. При этом 24-летний футболист довольно улыбался. Неизвестно, как давно этот ритуал появился у команды Сергея Реброва.
Перед стартом восьмого тура Украины и Италия набрали по десять очков. "Скуадра адзурра" сыграет с Англией, однако у подопечных Лучано Спаллетти еще есть поединок с Северной Македонией в запасе. Не исключено, что судьба второй путевки на Евро-2024 решится в последнем туре, когда Украина примет Италию.
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