У збірної України з'явилася традиція перед важливими матчами: про що йдеться

Збірна України святкує перемогу. Фото: REUTERS/David W Cerny

У вівторок, 17 жовтня, збірна України зіграє на виїзді проти Мальти у рамках відбору на Євро-2024. У команди Сергія Реброва з'явився цікавий обряд.

Футболісти використовують його перед виходом на поле, повідомляє портал Новини LIVE.

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У рамках восьмого туру відбору на Євро-2024 збірна Мальти прийме національну команду України. Підопічні Сергія Реброва мають перемагати для того, щоб зберегти шанси пробитися на турнір. Можливо, "синьо-жовтим" допоможе завоювати три очки кумедний ритуал.

Що вигадали футболісти збірної України

Перед виходом на тренувальне поле у Та-Калі українські гравці по черзі терли голову захисника англійського "Евертона" Віталія Миколенка. При цьому 24-річний футболіст досить усміхався. Невідомо як давно цей ритуал з'явився у команди Сергія Реброва.

Віталій Міколенко у матчі проти Північної Македонії. Фото: REUTERS/David W Cerny

Перед стартом восьмого туру України та Італія набрали по десять очок. "Скуадра адзурра" зіграє з Англією, проте підопічні Лучано Спаллетті ще мають поєдинок з Північною Македонією в запасі. Не виключено, що доля другої путівки на Євро-2024 вирішиться в останньому турі, коли Україна прийме Італію.

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