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Уайлдер и Нганну могут провести бой — это сильнейшие нокаутеры в единоборствах

30 октября 2023 12:20
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Агабекян Карен
редактор
Уайлдер и Нганну могут провести бой — это сильнейшие нокаутеры в единоборствах
Новоиспеченный боксер Фрэнсис Нганну. Фото: REUTERS/Ahmed Yosri
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер может провести бой против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну. Это будет поединок сильнейших нокаутеров в боксе и MMA.

Об этом рассказал тренер американского боксера Малик Скотт в комментарии YouTube Fighthype.

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Отметим, что ранее Нганну потрясающе дебютировал в боксе. Камерунец в бою с чемпионом мира Тайсоном Фьюри проиграл спорным решениям судей и отправил британца в нокдаун в третьем раунде.

Команда Уайлдера уже начала обсуждать бой

По словам Скотта, команда Уайлдера начала обсуждать потенциальный поединок с Нганну после успешного боя с Фьюри. Специалист считает, что такое сражение станет хорошим бизнес-проектом, поскольку сможет сгенерировать большие средства.

"Нганну — один из вариантов, но переговоры уже начались. Лично я верю, что Нганну готов сделать хороший бизнес. Я разговаривал с Деонтеем по этому бою и я уверен, что Фрэнсис будет открыт для ударов Уайлдера. Нганну — зрелый и сдержанный боец как для парня, не имеющего профессионального бэкграунда в боксе, но он все равно великий и сильный", — сказал Скотт.

Специалист отметил, что Нганну гораздо опаснее прежнего чемпиона мира Энди Руиса, бой с которым Уайлдеру навязывают санкционирующие органы.

Также Скотт добавил, что благодаря своей стилистике Уайлдер отправит Нганну в "глухой нокаут".

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