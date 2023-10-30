Уайлдер та Нганну можуть провести бій — це найсильніші нокаутери в єдиноборствах

Новоспечений боксер Френсіс Нганну. Фото: REUTERS/Ahmed Yosri

Колишній чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі Деонтей Уайлдер може провести бій проти ексчемпіона UFC Френсіса Нганну. Це буде поєдинок найсильніших нокаутерів у боксі та MMA.

Про це розповів тренер американського боксера Малік Скотт у коментарі YouTube Fighthype.

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Зазначимо, що раніше Нганну приголомшливо дебютував у боксі. Камерунець в бою з чемпіоном світу Тайсоном Ф’юрі програв спірним рішенням суддів та відправив британця в нокдаун у третьому раунді.

Команда Уайлдера вже почала обговорювати бій

За словами Скотта, команда Уайлдера почала обговорювати потенційний поєдинок з Нганну після успішного бою з Ф'юрі. Спеціаліст вважає, що такий бій стане гарним бізнес-проектом, оскільки зможе згенерувати великі кошти.

"Нганну — один із варіантів, але перемовини вже почалися. Особисто я вірю, що Нганну готовий зробити хороший бізнес. Я розмовляв із Деонтеєм стосовно цього бою і я впевнений, що Френсіс буде відкритий для ударів Уайлдера. Нганну — зрілий та стриманий боєць як для хлопця, який не має професійного бекграунду в боксі, але він все одно великий і сильний", — сказав Скотт.

Фахівець зазначив, що Нганну набагато небезпечніше ніж колишній чемпіон світу Енді Руїс, бій з яким Уайлдеру нав’язують санкціонуючі органи.

Також Скотт додав, що завдяки своїй стилістиці Уайлдер відправить Нганну в "глухий нокаут".

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