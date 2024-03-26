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Болельщики Ювентуса поддержали пострадавших в Крокус Сити Холл — фото

26 марта 2024 10:55
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Болельщики Ювентуса поддержали пострадавших в Крокус Сити Холл — фото
Фаны "Ювентуса" во время матча. Фото: Reuters/Massimo Pinca
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Объединение болельщиков известного итальянского клуба поддержало россиян после трагедии в концертном зале "Крокус Сити Холл". Фаны "Ювентуса" вывесили специальный баннер недалеко от стадиона в Турине. 

Эта группа итальянских болельщиков тесно сотрудничает с любителями футбола из Москвы, сообщают российские СМИ. 

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Группировка болельщиков "Ювентуса" под названием Via Filadelfia'88 выразила соболезнования в связи с расстрелом зрителей в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл". Слова поддержки появились рядом с футбольной ареной туринского клуба. 

Баннер фанов Ювентуса
Баннер фанов Ювентуса. Фото: российские СМИ 

Что сделали болельщики "Ювентуса" 

Согласно сообщению, которое опубликовало объединение поклонников московского "Спартака" под названием "Ультра", итальянские болельщики разместили баннер со словами поддержки жертв расстрела в "Крокус Сити Холл". Недалеко от "Ювентус Арены" появилась надпись "V.F.88 vs Москва 22.03.2024". 

Руководство "Ювентуса" хранит молчание относительно этой акции. Помимо итальянских болельщиков из Via Filadelfia'88, россиянам выразили поддержку фаны нескольких сербских футбольных клубов. 

Трагедия в "Крокус Сити Холл" произошла в пятницу, 22 марта. Несколько вооруженных людей ворвались в концертный зал и открыли стрельбу по зрителям. В результате этого теракта погибло более 140 людей. 

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