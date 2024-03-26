Уболівальники Ювентуса підтримали постраждалих у Крокус Сіті Холл — фото

Фани "Ювентуса" під час матчу. Фото: Reuters/Massimo Pinca

Об'єднання вболівальників відомого італійського клубу підтримало росіян після трагедії у концертному залі "Крокус Сіті Холл". Фани "Ювентуса" вивісили спеціальний банер поблизу стадіону в Турині.

Ця група італійських уболівальників тісно співпрацює з шанувальниками футболу з Москви, повідомляють російські ЗМІ.

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Угруповання вболівальників "Ювентуса" під назвою Via Filadelfia'88 висловило співчуття у зв'язку з розстрілом глядачів у підмосковному концертному залі "Крокус Сіті Холл". Слова підтримки з'явилися поряд із футбольною ареною туринського клубу.

Банер фанів Ювентуса. Фото: російські ЗМІ

Що зробили вболівальники "Ювентуса"

Згідно з повідомленням, яке опублікувало об'єднання шанувальників московського "Спартака" під назвою "Ультра", італійські вболівальники розмістили банер зі словами підтримки жертв розстрілу в "Крокус Сіті Холл". Неподалік "Ювентус Арени" з'явився напис "VF88 vs Москва 22.03.2024".

Керівництво "Ювентуса" мовчить щодо цієї акції. Окрім італійських уболівальників із Via Filadelfia'88, росіянам висловили підтримку фани кількох сербських футбольних клубів.

Трагедія у "Крокус Сіті Холл" сталася у п'ятницю, 22 березня. Декілька озброєних людей увірвалися до концертної зали й відкрили стрілянину по глядачам. Внаслідок цього теракту загинуло понад 140 людей.

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