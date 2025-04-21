Мбаппе освистали фанаты Реала на Бернабеу во время матча с Атлетиком

Киллиан Мбаппе. Фото: Reuters

Звездный форвард мадридского "Реала" Киллиан Мбаппе пропустил свой единственный матч дисквалификации за красную карточку в игре с "Алавесом". В этой игре "сливочные" сыграли с "Атлетиком" Бильбао.

Во время игры фанаты "Реала" проявили неуважение к Мбаппе, сообщил портал AS.

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Киллиан Мбаппе. Фото: Reuters

Что произошло у Мбаппе с фанатами

Мбаппе, несмотря на статус отстраненного, пришел на матч 32-го тура. На 20-й минуте футболиста показали на большом экране "Бернабеу" и он сразу был освистан.

Отметим, что реакцию фанатов могло вызвать либо удаление игрока с "Алавесом", или то, что Мбаппе в пяти матчах подряд не может отметиться результативными действиями.

В текущем сезоне Мбаппе в составе "Реала" сыграл в 49 матчах где забил 32 гола и сделал четыре ассиста.

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