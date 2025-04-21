Мбаппе освистали фанати Реала на Бернабеу під час матчу з Атлетиком

Кілліан Мбаппе. Фото: Reuters

Зірковий форвард мадридського "Реала" Кілліан Мбаппе пропустив свій єдиний матч дискваліфікації за червону картку в грі з "Алавесом". У цій грі "вершкові" зіграли з "Атлетиком" Більбао.

Під час гри фанати "Реала" проявили неповагу до Мбаппе, повідомив портал AS.

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Кілліан Мбаппе. Фото: Reuters

Що сталося у Мбаппе з фанатами

Мбаппе, попри статус відстороненого, прийшов на матч 32-го туру. На 20-й хвилині футболіста показали на великому екрані "Бернабеу", і його відразу освистали.

Зазначимо, що реакцію фанатів могло викликати або вилучення гравця з "Алавесом", або те, що Мбаппе в п'яти матчах поспіль не може відзначитися результативними діями.

У поточному сезоні Мбаппе у складі "Реала" зіграв у 49 матчах, де забив 32 голи і зробив чотири асисти.

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