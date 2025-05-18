Заря может продать Джордана в клуб из Лиги чемпионов

Участник Лиги чемпионов планирует купить футболиста Зари
Луганская "Заря" вскоре может продать одного из своих лучших футболистов. При этом, центр защиты может понести потерю, которую в Украине трудно перекрыть.
О возможном трансфере луганской команды сообщил портал "Football.ua".
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По информации источника, участник Лиги чемпионов, братиславский "Слован" заинтересован в подписании бразильского центрального защитника "Зари" Андерсона Джордана.
Словацкий клуб уже направил официальное предложение по трансферу 26-летнего футболиста, но детали сделки и предложенная сумма пока неизвестны.
В этом сезоне Джордан провел 29 матчей за "Зарю", забил три гола и отдал две голевые передачи.
Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 800 тысяч евро.
У 26-летнего бразильца контракт с "Зарей" до 30 июня 2026 года. Ранее интерес к футболисту приписывали киевскому "Динамо", но столичный клуб отказался от трансфера.
Напомним, португальский 40-летний ветеран "Аль-Наста" Криштиану Роналду имеет серьезные проблемы со здоровьем.
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