Зоря може продати Джордана в клуб з Ліги чемпіонів

Гравці "Зорі". Фото: "Зоря"

Луганська "Зоря" невдовзі може продати одного зі своїх найкращих футболістів. При цьому центр захисту може зазнати втрату, яку в Україні важко перекрити.

Про можливий трансфер луганської команди повідомив портал Football.ua.

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За інформацією джерела, учасник Ліги чемпіонів, братиславський "Слован" зацікавлений у підписанні бразильського центрального захисника "Зорі" Андерсона Джордана.

Андерсон Джордан. Фото: "Зоря"

Словацький клуб уже надіслав офіційну пропозицію щодо трансферу 26-річного футболіста, але деталі угоди та запропонована сума поки невідомі.

Цього сезону Джордан провів 29 матчів за "Зорю", забив три голи та віддав дві гольові передачі.

Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця у 800 тисяч євро.

У 26-річного бразильця контракт з "Зорею" до 30 червня 2026 року. Раніше інтерес до футболіста приписували київському "Динамо", але столичний клуб відмовився від трансферу.

Нагадаємо, португальський 40-річний ветеран "Аль-Наста" Кріштіану Роналду має серйозні проблеми зі здоров'ям.

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