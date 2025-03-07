Участник Олимпиады попал в список самых разыскиваемых беглецов от ФБР

Канадиец Райан Веддинг. Фото: CP Photo/COC/Andre Forget

Один из спортсменов, который принимал участие в Олимпийских играх, попал в серьезный скандал. За него объявлена огромная награда.

Бывший сноубордист Райан Веддинг попал в список десяти самых разыскиваемых лиц ФБР, сообщает fbi.gov.

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Веддинг участвовал в Олимпиаде 2002 года в Солт-Лейк-Сити. Сейчас его разыскивают правоохранители.

Райан Веддинг. Фото: Canadian Olympic Committee; FBI

Что известно о Веддинге и его поисках

Райан Веддинг разыскивается по обвинению в управлении транснациональной сетью торговли наркотиками, которая регулярно доставляла сотни килограммов кокаина из Колумбии в Канаду и США.

Его также подозревают в организации многочисленных убийств и покушений на убийство.

За информацию, которая приведет к аресту Веддинга, объявлена награда в размере 10 миллионов долларов.

Следователи считают, что Веддинг проживает в Мексике, но не исключают его присутствия в других странах мира.

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