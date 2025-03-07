Учасник Олімпіади потрапив до списку найбільш розшукуваних утікачів від ФБР

Канадієць Раян Веддінг. Фото: CP Photo/COC/Andre Forget

Один зі спортсменів, який брав участь в Олімпійських іграх, потрапив у серйозний скандал. За нього оголошена величезна нагорода.

Колишній сноубордист Раян Веддінг потрапив до списку десяти найбільш розшукуваних осіб ФБР, повідомляє fbi.gov.

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Веддінг брав участь в Олімпіаді 2002 року у Солт-Лейк-Сіті. Зараз його розшукують правоохоронці.

Раян Веддінг. Фото: Canadian Olympic Committee; FBI

Що відомо про Веддінга та його пошуки

Раян Веддінг розшукується за звинуваченнями у керуванні транснаціональною мережею торгівлі наркотиками, яка регулярно доставляла сотні кілограмів кокаїну з Колумбії до Канади та США.

Його також підозрюють в організації численних вбивств та замахів на вбивство.

За інформацію, яка призведе до арешту Веддінга, оголошена нагорода в розмірі 10 мільйонів доларів.

Слідчі вважають, що Веддінг проживає в Мексиці, але не виключають його присутності в інших країнах світу.

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