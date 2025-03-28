Пожар в отеле — олимпийский спортсмен погиб с отцом

Участник Олимпиады погиб вместе с отцом в пожаре
В Турции произошла трагедия, которая унесла жизнь известного спортсмена. Она затронула также его семью.
Турецкий горнолыжник Беркин Уста погиб в пожаре, который произошел в его гостиничном номере, пишет издание Milliyet.
Вместе с ним погиб его отец. Мать выжила, сейчас она госпитализирована.
🚨 Смертельный пожар произошел в отеле Kervansaray на северо-западе Турции, в результате чего один человек погиб и трое получили ранения, всего через два месяца после того, как аналогичная катастрофа на другом турецком зимнем курорте унесла 79 жизней. pic.twitter.com/PY1VXTT924- The Tradesman (@The_Tradesman1) 27 марта 2025 года
Кто такой Беркин Уста
Беркин Уста участвовал в зимних Олимпийских играх 2022 года, которые состоялись в Пекине. Он соревновался в гигантском слаломе, в итоге заняв 43 место.
На его счету также призовые места юниорских чемпионатов мира и соревнований FIS.
Его отец, Яхья Уста возглавлял Ассоциацию преподавателей горных лыж и сноуборда. Он был в прошлом профессиональным спортсменом.
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