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Участник Олимпиады погиб вместе с отцом в пожаре

28 марта 2025 15:15
Максим Коваленко - Редактор
Пожар в отеле — олимпийский спортсмен погиб с отцом
Турецкий горнолыжник Беркин Уста. Фото: milliyet.com.tr
Максим Коваленко - Редактор

В Турции произошла трагедия, которая унесла жизнь известного спортсмена. Она затронула также его семью.

Турецкий горнолыжник Беркин Уста погиб в пожаре, который произошел в его гостиничном номере, пишет издание Milliyet.

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Вместе с ним погиб его отец. Мать выжила, сейчас она госпитализирована.

Кто такой Беркин Уста

Беркин Уста участвовал в зимних Олимпийских играх 2022 года, которые состоялись в Пекине. Он соревновался в гигантском слаломе, в итоге заняв 43 место.

На его счету также призовые места юниорских чемпионатов мира и соревнований FIS.

Его отец, Яхья Уста возглавлял Ассоциацию преподавателей горных лыж и сноуборда. Он был в прошлом профессиональным спортсменом.

Напомним, известный украинский тренер готов заменить Сергея Реброва во главе сборной Украины.

Лидер киевского "Динамо" готовится перейти в известный европейский клуб уже этим летом.

В испанской "Жироне" решили, где в следующем сезоне будет играть украинец Виктор Цыганков.

Стало известно условие, при котором Александр Шовковский сохранит работу в киевском "Динамо".

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