Пожежа в готелі — олімпійський спортсмен загинув із батьком

Турецький гірськолижник Беркін Уста. Фото: milliyet.com.tr

У Туреччині сталася трагедія, яка забрала життя відомого спортсмена. Вона торкнулася також його сім'ї.

Турецький гірськолижник Беркін Уста загинув у пожежі, яка сталася в його готельному номері, пише видання Milliyet.

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Разом з ним загинув його батько. Мати вижила, зараз вона госпіталізована.

🚨 A deadly fire occurred at the Kervansaray Hotel in northwest Turkey, resulting in one fatality and three injuries, just two months after a similar disaster at another Turkish winter resort claimed 79 lives. pic.twitter.com/PY1VXTT924 — The Tradesman (@The_Tradesman1) March 27, 2025

Хто такий Беркін Уста

Беркін Уста брав участь у зимових Олімпійських іграх 2022 року, які відбулися у Пекіні. Він змагався у гігантському слаломі, у підсумку посівши 43 місце.

На його рахунку також призові місця юніорських чемпіонатів світу та змагань FIS.

Його батько, Ях'я Уста очолював Асоціацію викладачів гірських лиж та сноуборду. Він був у минулому професійним спортсменом.

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