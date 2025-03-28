Пожежа в готелі — олімпійський спортсмен загинув із батьком

Учасник Олімпіади загинув разом із батьком у пожежі
У Туреччині сталася трагедія, яка забрала життя відомого спортсмена. Вона торкнулася також його сім'ї.
Турецький гірськолижник Беркін Уста загинув у пожежі, яка сталася в його готельному номері, пише видання Milliyet.
Разом з ним загинув його батько. Мати вижила, зараз вона госпіталізована.
🚨 A deadly fire occurred at the Kervansaray Hotel in northwest Turkey, resulting in one fatality and three injuries, just two months after a similar disaster at another Turkish winter resort claimed 79 lives. pic.twitter.com/PY1VXTT924— The Tradesman (@The_Tradesman1) March 27, 2025
Хто такий Беркін Уста
Беркін Уста брав участь у зимових Олімпійських іграх 2022 року, які відбулися у Пекіні. Він змагався у гігантському слаломі, у підсумку посівши 43 місце.
На його рахунку також призові місця юніорських чемпіонатів світу та змагань FIS.
Його батько, Ях'я Уста очолював Асоціацію викладачів гірських лиж та сноуборду. Він був у минулому професійним спортсменом.
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