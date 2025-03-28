Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Учасник Олімпіади загинув разом із батьком у пожежі arrow

Учасник Олімпіади загинув разом із батьком у пожежі

28 березня 2025 15:15
Максим Коваленко - Редактор
Пожежа в готелі — олімпійський спортсмен загинув із батьком
Турецький гірськолижник Беркін Уста. Фото: milliyet.com.tr
Максим Коваленко - Редактор

У Туреччині сталася трагедія, яка забрала життя відомого спортсмена. Вона торкнулася також його сім'ї. 

Турецький гірськолижник Беркін Уста загинув у пожежі, яка сталася в його готельному номері, пише видання Milliyet.

Читайте також:

Разом з ним загинув його батько. Мати вижила, зараз вона госпіталізована. 

Хто такий Беркін Уста

Беркін Уста брав участь у зимових Олімпійських іграх 2022 року, які відбулися у Пекіні. Він змагався у гігантському слаломі, у підсумку посівши 43 місце. 

На його рахунку також призові місця юніорських чемпіонатів світу та змагань FIS.

Його батько, Ях'я Уста очолював Асоціацію викладачів гірських лиж та сноуборду. Він був у минулому професійним спортсменом. 

Нагадаємо, відомий український тренер готовий замінити Сергія Реброва на чолі збірної України. 

Лідер київського "Динамо" готується перейти до відомого європейського клубу вже цього літа. 

У іспанській "Жироні" вирішили, де наступного сезону гратиме українець Віктор Циганков

Стала відома умова, за якої Олександр Шовковський збереже роботу в київському "Динамо". 

Туреччина трагедія спорт Олімпійські ігри зимові види спорту
Реклама
Реклама
Реклама