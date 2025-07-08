Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт UFC вывела боевого андроида на улицы — живое шоу в Детройте

UFC вывела боевого андроида на улицы — живое шоу в Детройте

Ua ru
Дата публикации 8 июля 2025 11:03
UFC выпустил на улицы США боевого андроида перед турниром
Робот Zion перед площадкой для боя. Кадр из видео

Жители Детройта заметили на улицах города необычного гостя, им стал человекоподобный робот по имени Zion. Он свободно перемещался, здоровался с прохожими и даже реагировал на движения людей.

Этот технологичный герой стал частью новой рекламной кампании UFC, посвященной предстоящему бою, который уже называют "битвой андроидов", сообщает портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Робот не просто гулял, а стал полноценным участником шоу. Его появление снимали камеры, фиксируя живые эмоции людей: от восторга и удивления до легкого испуга. Некоторые водители даже останавливались, чтобы сделать с Zion селфи. Так UFC решила сыграть на грани фантастики и реальности, воплощая в жизнь атмосферу культовой игры Detroit: Become Human. 

Какой турнир готовят в UFC

По данным организаторов, этот эксперимент является частью масштабной стратегии по продвижению новых боев, в которых главную роль сыграют технологии. UFC не исключает, что в будущем формат поединков может значительно измениться, а взаимодействие с роботами станет обычным явлением. 

Андроид Zion
Zion общается с людьми. Кадр из видео

Местные жители сообщают, что робот двигался абсолютно уверенно, произносил короткие фразы, легко узнавал жесты приветствия и имитировал поведение человека. Его внешний вид и пластика были настолько реалистичными, что многие приняли его за актера в костюме, пока не увидели плавность движений и встроенные сенсоры.

Мир действительно движется к новой эпохе, в которой границы между людьми и машинами стираются. UFC удачно уловила этот тренд, превратив улицы Детройта в площадку будущего и подарив городу не просто промо, а настоящее технологическое шоу. 

Напомним, мы подробно рассказали о том, что известно о Сергее Бубке за последние четыре года. 

Также доступен материал о жизни в Крыму олимпийской чемпионки по плаванию Яны Клочковой. 

Юлия Левченко готовится к новому этапу Бриллиантовой лиги и при этом сохраняет уникальную природную красоту и шарм. 

В мадридском "Реале" может появиться один из лучших футболистов "ПСЖ", за которого "бланкос" отдадут своего игрока. 

спорт робот UFC смешанные единоборства роботы
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации