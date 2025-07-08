UFC выпустил на улицы США боевого андроида перед турниром

Робот Zion перед площадкой для боя. Кадр из видео

Жители Детройта заметили на улицах города необычного гостя, им стал человекоподобный робот по имени Zion. Он свободно перемещался, здоровался с прохожими и даже реагировал на движения людей.

Этот технологичный герой стал частью новой рекламной кампании UFC, посвященной предстоящему бою, который уже называют "битвой андроидов", сообщает портал Новини.LIVE.

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Робот не просто гулял, а стал полноценным участником шоу. Его появление снимали камеры, фиксируя живые эмоции людей: от восторга и удивления до легкого испуга. Некоторые водители даже останавливались, чтобы сделать с Zion селфи. Так UFC решила сыграть на грани фантастики и реальности, воплощая в жизнь атмосферу культовой игры Detroit: Become Human.

Какой турнир готовят в UFC

По данным организаторов, этот эксперимент является частью масштабной стратегии по продвижению новых боев, в которых главную роль сыграют технологии. UFC не исключает, что в будущем формат поединков может значительно измениться, а взаимодействие с роботами станет обычным явлением.

Zion общается с людьми. Кадр из видео

Местные жители сообщают, что робот двигался абсолютно уверенно, произносил короткие фразы, легко узнавал жесты приветствия и имитировал поведение человека. Его внешний вид и пластика были настолько реалистичными, что многие приняли его за актера в костюме, пока не увидели плавность движений и встроенные сенсоры.

Мир действительно движется к новой эпохе, в которой границы между людьми и машинами стираются. UFC удачно уловила этот тренд, превратив улицы Детройта в площадку будущего и подарив городу не просто промо, а настоящее технологическое шоу.

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