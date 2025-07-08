UFC выпустил на улицы США боевого андроида перед турниром

UFC вывела боевого андроида на улицы — живое шоу в Детройте
Жители Детройта заметили на улицах города необычного гостя, им стал человекоподобный робот по имени Zion. Он свободно перемещался, здоровался с прохожими и даже реагировал на движения людей.
Этот технологичный герой стал частью новой рекламной кампании UFC, посвященной предстоящему бою, который уже называют "битвой андроидов", сообщает портал Новини.LIVE.
Робот не просто гулял, а стал полноценным участником шоу. Его появление снимали камеры, фиксируя живые эмоции людей: от восторга и удивления до легкого испуга. Некоторые водители даже останавливались, чтобы сделать с Zion селфи. Так UFC решила сыграть на грани фантастики и реальности, воплощая в жизнь атмосферу культовой игры Detroit: Become Human.
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По данным организаторов, этот эксперимент является частью масштабной стратегии по продвижению новых боев, в которых главную роль сыграют технологии. UFC не исключает, что в будущем формат поединков может значительно измениться, а взаимодействие с роботами станет обычным явлением.
Местные жители сообщают, что робот двигался абсолютно уверенно, произносил короткие фразы, легко узнавал жесты приветствия и имитировал поведение человека. Его внешний вид и пластика были настолько реалистичными, что многие приняли его за актера в костюме, пока не увидели плавность движений и встроенные сенсоры.
Мир действительно движется к новой эпохе, в которой границы между людьми и машинами стираются. UFC удачно уловила этот тренд, превратив улицы Детройта в площадку будущего и подарив городу не просто промо, а настоящее технологическое шоу.
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