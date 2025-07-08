UFC випустив на вулиці США бойового андроїда перед турніром

Робот Zion перед майданчиком для бою. Кадр із відео

Жителі Детройта помітили на вулицях міста незвичайного гостя, ним став людиноподібний робот на ім'я Zion. Він вільно переміщався, вітався з перехожими та навіть реагував на рухи людей.

Цей технологічний герой став частиною нової рекламної кампанії UFC, присвяченої майбутньому бою, який вже називають "битвою андроїдів", повідомляє портал Новини.LIVE.

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Робот не просто гуляв, а став повноцінним учасником шоу. Його появу знімали камери, фіксуючи живі емоції людей: від захоплення та здивування до легкого переляку. Деякі водії навіть зупинялися, щоб зробити із Zion селфі. Так UFC вирішила зіграти на межі фантастики та реальності, втілюючи в життя атмосферу культової гри Detroit: Become Human.

Який турнір готують в UFC

За даними організаторів, цей експеримент є частиною масштабної стратегії з просування нових боїв, у яких головну роль відіграють технології. UFC не виключає, що в майбутньому формат поєдинків може значно змінитися, а взаємодія з роботами стане звичайним явищем.

Zion спілкується з людьми. Кадр із відео

Місцеві жителі повідомляють, що робот рухався абсолютно впевнено, вимовляв короткі фрази, легко впізнавав жести привітання та імітував поведінку людини. Його зовнішній вигляд і пластика були настільки реалістичними, що багато хто сприйняв його за актора в костюмі, поки не побачили плавність рухів та вбудовані сенсори.

Світ справді рухається до нової епохи, в якій межі між людьми та машинами стираються. UFC вдало вловила цей тренд, перетворивши вулиці Детройта на майданчик майбутнього і подарувавши місту не просто промо, а справжнє технологічне шоу.

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