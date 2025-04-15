В УЕФА запретили минуту молчания перед матчем Украина - Румыния в отборе Евро-2026

Матч Украина — Румыния. Фото: скриншот

В последнем шестом туре квалификации чемпионата Европы-2026 по футзалу сборная Украины сыграла с Румынией. Сине-желтые победили со счетом 3:1.

Однако, матч испортило решение УЕФА, который запретил проводить минуту молчания перед игрой. Об этом сообщил комментатор матча Сергей Лукьяненко.

Реклама

Читайте также:

В УЕФА противодействовали Украине

Сборная Украины хотела перед игрой с Румынией провести официальную минуту молчания по погибшим от ракетного удара в Сумах, но получила отказ.

После отказа украинцы обратились непосредственно к румынам, с которыми договорились сделать.

Вместо провести минуту молчания перед игрой договорились сделать это непосредственно во время матча — после розыгрыша мяча соперником с центра поля.

Сборная Украины еще до матча с Румынией гарантировала себе первое место в группе и вышла на Евро-2026. Несмотря на выполненную задачу, команда собралась и победила румын в волевом стиле.

Напомним, левый защитник сборной Украины Александр Зинченко перейти из АПЛ в итальянскую Серию А.

Донецкий "Шахтер" пригласит талантливого специалиста на место Пушича.

Ветераны киевского "Динамо" Ярмоленко, Буяльский и Караваев приняли решение, уйдут ли из команды.

Артем Довбик летом получит предложение от топового клуба из Италии.