Сборная Украины по футзалу победила Румынию и завершила отбор Евро-2026 без потерь

Украина выиграла у Румынии и вышла на Евро-2026
Сборная Украины по футзалу провела последний матч квалификации чемпионата Европы-2026. Соперником сине-желтых стала команда Румынии.
Украине в польском Кошалине удалось победить со счетом 3:1, передает портал Новини.LIVE.
Победа сборной Украины
Украинцы первыми пропустили. На 15-й минуте Саболч Манья вывел гостей вперед. Однако, очень быстро Артем Фаренюк сравнял счет ударом пяткой.
Во втором тайме Назар Швед и Ростислав Семенченко принесли Украине волевую победу со счетом 3:1.
Украина — Румыния 3:1
Голы: Фаренюк, 16, Швед, 25, Семенченко, 31 — Манья, 15
Сборная Украины досрочно обеспечила себе участие в Евро-2026 и поэтому матч против румын был формальностью.
В группе 1 Украина выиграла все матчи, набрав 18 очков с разницей голов 37:5. Второй стала Румыния, третьей Германия, а Кипр стал четвертым без единого набранного очка. Румыны теперь сыграют в плей-офф отбора.
Группа 1: Турнирная таблица
Украина — 18 очков (6 матчей), 37:5 (разница голов)
Румыния — 9 (6), 18:11
Германия — 9 (6), 11:23
Кипр — 0 (6), 7:34
Квалификация на Евро-2026 стала самой успешной в истории Украины при нынешнем формате. В 2022 году команда одержала четыре победы в шести матчах.
Напомним, фланговый защитник сборной Украины может перейти из АПЛ в итальянскую Серию А.
Донецкий "Шахтер" пригласит известного в прошлом футболиста и талантливого тренера.
Ветераны киевского "Динамо" приняли решение, уйдут ли из команды.
Артем Довбик летом получит предложение от лучшего клуба в истории Серии А.
Читайте Новини.LIVE!