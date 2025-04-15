Сборная Украины по футзалу победила Румынию и завершила отбор Евро-2026 без потерь

Сборная Украины по футзалу. Фото: Ассоциация футзала Украины

Сборная Украины по футзалу провела последний матч квалификации чемпионата Европы-2026. Соперником сине-желтых стала команда Румынии.

Украине в польском Кошалине удалось победить со счетом 3:1, передает портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Победа сборной Украины

Украинцы первыми пропустили. На 15-й минуте Саболч Манья вывел гостей вперед. Однако, очень быстро Артем Фаренюк сравнял счет ударом пяткой.

Во втором тайме Назар Швед и Ростислав Семенченко принесли Украине волевую победу со счетом 3:1.

Украина — Румыния 3:1

Голы: Фаренюк, 16, Швед, 25, Семенченко, 31 — Манья, 15

Сборная Украины досрочно обеспечила себе участие в Евро-2026 и поэтому матч против румын был формальностью.

В группе 1 Украина выиграла все матчи, набрав 18 очков с разницей голов 37:5. Второй стала Румыния, третьей Германия, а Кипр стал четвертым без единого набранного очка. Румыны теперь сыграют в плей-офф отбора.

Группа 1: Турнирная таблица

Украина — 18 очков (6 матчей), 37:5 (разница голов)

Румыния — 9 (6), 18:11

Германия — 9 (6), 11:23

Кипр — 0 (6), 7:34

Квалификация на Евро-2026 стала самой успешной в истории Украины при нынешнем формате. В 2022 году команда одержала четыре победы в шести матчах.

Напомним, фланговый защитник сборной Украины может перейти из АПЛ в итальянскую Серию А.

Донецкий "Шахтер" пригласит известного в прошлом футболиста и талантливого тренера.

Ветераны киевского "Динамо" приняли решение, уйдут ли из команды.

Артем Довбик летом получит предложение от лучшего клуба в истории Серии А.