Збірна України з футзалу перемогла Румунію та завершила відбір Євро-2026 без втрат

Збірна України з футзалу. Фото: Асоціація футзалу України

Збірна України з футзалу провела останній матч кваліфікації чемпіонату Європи-2026. Суперником синьо-жовтих стала команда Румунії.

Україні в польському Кошаліні вдалося перемогти з рахунком 3:1, передає портал Новини.LIVE.

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Українці першими пропустили. На 15-й хвилині Саболч Манья вивів гостей уперед. Однак, дуже швидко Артем Фаренюк зрівняв рахунок ударом п’ятою.

У другому таймі Назар Швед і Ростислав Семенченко принесли Україні вольову перемогу з рахунком 3:1.

Україна — Румунія 3:1

Голи: Фаренюк, 16, Швед, 25, Семенченко, 31 — Манья, 15

Збірна України достроково забезпечила собі участь в Євро-2026 й ому матч проти румунів був формальністю.

У групі 1 Україна виграла всі матчі, набравши 18 очок із різницею голів 37:5. Другою стала Румунія, третьою Німеччина, а Кіпр став четвертим без жодного набраного очка. Румуни тепер зіграють у плей-оф відбору.

Група 1: Турнірна таблиця

Україна — 18 очок (6 матчів), 37:5 (різниця голів)

Румунія — 9 (6), 18:11

Німеччина — 9 (6), 11:23

Кіпр — 0 (6), 7:34

Кваліфікація на Євро-2026 стала найуспішнішою в історії України за нинішнього формату. У 2022 році команда здобула чотири перемоги в шести матчах.

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