Збірна України з футзалу перемогла Румунію та завершила відбір Євро-2026 без втрат

Україна виграла у Румунії та вийшла на Євро-2026
Збірна України з футзалу провела останній матч кваліфікації чемпіонату Європи-2026. Суперником синьо-жовтих стала команда Румунії.
Україні в польському Кошаліні вдалося перемогти з рахунком 3:1, передає портал Новини.LIVE.
Перемога збірної України
Українці першими пропустили. На 15-й хвилині Саболч Манья вивів гостей уперед. Однак, дуже швидко Артем Фаренюк зрівняв рахунок ударом п’ятою.
У другому таймі Назар Швед і Ростислав Семенченко принесли Україні вольову перемогу з рахунком 3:1.
Україна — Румунія 3:1
Голи: Фаренюк, 16, Швед, 25, Семенченко, 31 — Манья, 15
Збірна України достроково забезпечила собі участь в Євро-2026 й ому матч проти румунів був формальністю.
У групі 1 Україна виграла всі матчі, набравши 18 очок із різницею голів 37:5. Другою стала Румунія, третьою Німеччина, а Кіпр став четвертим без жодного набраного очка. Румуни тепер зіграють у плей-оф відбору.
Група 1: Турнірна таблиця
Україна — 18 очок (6 матчів), 37:5 (різниця голів)
Румунія — 9 (6), 18:11
Німеччина — 9 (6), 11:23
Кіпр — 0 (6), 7:34
Кваліфікація на Євро-2026 стала найуспішнішою в історії України за нинішнього формату. У 2022 році команда здобула чотири перемоги в шести матчах.
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