Збірна України з футзалу розгромила Кіпр та вийшла на Євро-2026

Українські спортсмени дякують глядачам. Фото: АФУ

Бронзові призери чемпіона світу-2024 з мініфутболу візьмуть участь у Євро-2026. Підопічні Олександра Косенка достроково оформили вихід на континентальну першість.

За тур до фінішу кваліфікації команда здобула розгромну перемогу, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Українська команда у відборі на чемпіонат Європи зустрілася з Кіпром. Аутсайдер групи нічого не зміг протиставити команді Олександра Косенка. У воротах Кіріакоса Стіліану побувало 11 м'ячів.

Збірна України з футзалу святкує перемогу. Фото: АФУ

Упевнена гра України

"Синьо-жовті" з перших хвилин поєдинку заволоділи ігровою ініціативою. Українці одразу ж протиставили обережній грі суперника впевнений пресинг, і це швидко принесло результат.

Євген Жук записав на свій рахунок чотири голи, а міг й більше, але не забив воротареві кіпріотів пенальті. Андрій Мельник оформив хет-трик. Гостям навіть не допомогла спроба діяти в п'ять польових гравців, коли Стіліану діяв п'ятим польовим гравцем.

У підсумку було зафіксовано розгром із рахунком 11:1. У паралельному матчі Німеччина обіграла Румунію (2:1), що дозволило збірній України достроково вийти на Євро-2026. У заключному матчі кваліфікації 15 квітня підопічні Олександра Косенка зіграють із Румунією.

На минулому чемпіонаті Європи 2022 року українці посіли 4 місце.

Кваліфікація Євро-2026. Група 1.

Збірна України — Збірна Кіпру — 11:1

Голи: Жук, 4, 14, 18, 30; Мельник, 9, 23, 33; Семенченко, 9; Абакшин, 15; Зварич, 20; Первєєв, 24 — Хаджігеоргіу, 19.

Незабитий пенальті: Жук, 9 (Україна) — воротар.

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