Сборная Украины по футзалу разгромила Кипр и вышла на Евро-2026

Украинские спортсмены благодарят зрителей. Фото: АФУ

Бронзовые призеры чемпиона мира-2024 по мини-футболу примут участие в Евро-2026. Подопечные Александра Косенко досрочно оформили выход на континентальное первенство.

За тур до финиша квалификации команда одержала разгромную победу, сообщает портал Новини.LIVE.

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Украинская команда в отборе на чемпионат Европы встретилась с Кипром. Аутсайдер группы ничего не смог противопоставить команде Александра Косенко. В воротах Кириакоса Стилиану побывало 11 мячей.

Сборная Украины по футзалу празднует победу. Фото: АФУ

Уверенная игра Украины

"Сине-желтые" с первых минут поединка завладели игровой инициативой. Украинцы сразу же противопоставили осторожной игре соперника уверенный прессинг, и это быстро принесло результат.

Евгений Жук записал на свой счет четыре гола, а мог и больше, но не забил вратарю киприотов пенальти. Андрей Мельник оформил хет-трик. Гостям даже не помогла попытка действовать в пять полевых игроков, когда Стилиану действовал пятым полевым игроком.

В итоге был зафиксирован разгром со счетом 11:1. В параллельном матче Германия обыграла Румынию (2:1), что позволило сборной Украины досрочно выйти на Евро-2026. В заключительном матче квалификации 15 апреля подопечные Александра Косенко сыграют с Румынией.

На прошлом чемпионате Европы в 2022 году украинцы заняли 4 место.

Квалификация Евро-2026. Группа 1.

Сборная Украины — Сборная Кипра — 11:1

Голы: Жук, 4, 14, 18, 30; Мельник, 9, 23, 33; Семенченко, 9; Абакшин, 15; Зварич, 20; Первеев, 24 — Хаджигеоргиу, 19.

Незабитый пенальти: Жук, 9 (Украина) — вратарь.

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